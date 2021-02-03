Брестский горисполком учредил премии лучшим участникам конкурса пианистов имени Рихтера

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский горисполком учредил денежные премии победителям и призерам IV Международного конкурса пианистов имени Святослава Рихтера. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела культуры горисполкома Светлана Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

В зависимости от возрастной группы лучшие конкурсанты получат от 20 до 40 базовых величин (с 1 января 1 БВ - Br29). В конкурсе могут участвовать пианисты учреждений образования Беларуси и зарубежных стран в возрасте от 16 до 25 лет. Заявки на участие принимаются до 27 февраля.

Ставший уже традиционным конкурс молодых пианистов пройдет с 13 по 19 марта. Основные мероприятия и конкурсные прослушивания пройдут в музыкальном колледже имени Г.Ширмы. Праздник завершится большим концертом в Брестском академическом театре драмы в день рождения Святослава Рихтера 20 марта.

"Это не просто и не только конкурс, но и большое количество разнообразных мероприятий, в том числе концертов, мастер-классов, различных встреч. Мы ждем как представителей Беларуси, так и зарубежных стран. С учетом эпидемиологической ситуации будут соблюдены необходимые меры безопасности", - отметила Светлана Семашко.

Музыкальные состязания пройдут в два тура. Конкурс начнется с исполнения участниками полифонии - сложных сочинений многоголосной музыки Баха, Генделя или Шостаковича. Затем они должны будут сыграть первую часть классической сонаты одного из западноевропейских композиторов - Бетховена, Гайдна, Моцарта. "Соната - многосложное произведение, состоящее из трех частей (экспозиции, разработки, репризы). Музыкант должен показать не только свои технические возможности, но и эрудицию, глубину, психологизм", - пояснила идейный вдохновитель конкурса заслуженный деятель искусств Беларуси Лилия Батырева.

Первый тур завершит виртуозный этюд - на выбор произведение Скрябина, Шопена, Рахманинова. Во втором туре участники должны будут исполнить многослойное произведение свободной формы (балладу, рапсодию), а также любое сочинение классической музыки белорусских композиторов.

Оценивать уровень мастерства молодых пианистов будет профессиональное жюри под председательством заведующего кафедрой специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки доцента Владимира Дулова.

Международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера проходит раз в два года. Мероприятие проводится для увековечения памяти великого пианиста XX века, который не единожды бывал и выступал в Бресте, повышения уровня профессионального исполнительского мастерства молодых пианистов, популяризации творчества мировых классиков и белорусских композиторов, разных исполнительских школ. Организаторами выступают Брестский горисполком, областное музыкальное общество, Брестский государственный музыкальный колледж имени Г.Ширмы.-0-