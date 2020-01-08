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Культура
08 января 2020, 07:46

Брестский областной краеведческий музей к 70-летнему юбилею подготовит серию выставок

Фото из архива
Фото из архива

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной краеведческий музей организует серию выставок к своему 70-летию, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-экспозиционным отделом музея Нина Кириллова.

Первую экспозицию в юбилейном году посвятят проекту "12 артефактов", который был приурочен к тысячелетию Бреста. В течение 2019-го выставлялись наиболее редкие экспонаты из фондов краеведческого музея, каждый из них демонстрировался всего неделю. В итоговой выставке будут собраны все 12 реликвий. Увидеть их можно будет с середины января до конца марта.

У музейщиков есть также задумка по следам этнографических экспедиций организовать выставку предметов, связанных с бытом и хозяйственной деятельностью, традициями и обрядами жителей Брестской области. Предполагается, что основная часть экспонатов будет из ХХ века - всевозможные орудия труда, керамика, одежда, игрушки, предметы народного творчества. Демонстрация музейных коллекций намечена на июль-сентябрь.

В планах на конец 2020 года - масштабная выставка наиболее ценных экспонатов, собранных в фонды музея за 70 лет. "Планируем показать очень редкие экспонаты (некоторые будут представлены широкой публике впервые), хотим рассказать посетителям и о нашем коллективе, - отметила Нина Кириллова. - В целом серией выставок хотим показать богатство коллекций музея и истории Брестской области. Прорабатываем и другие мероприятия".

Брестский областной краеведческий музей - один из старейших в регионе. Он создан в 1950 году, первая экспозиция открылась 22 июня 1957 года. В его основном фонде насчитывается более 175 тыс. предметов из 23 коллекций, еще свыше 56 тыс. - в фонде научно-вспомогательных материалов.-0-

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