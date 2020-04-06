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Культура
06 апреля 2020, 07:19

Брестский областной краеведческий музей создает видеоэкскурсии по своим филиалам

Фото из архива
Фото из архива

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной краеведческий музей работает над созданием видеоэкскурсий по своим филиалам, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор музея Алексей Митюков.

На YouТube-канале музея уже размещена первая видеоэкскурсия. Ее продолжительность чуть менее двух часов. За это время зрителям предлагают познакомиться с постоянной экспозицией областного краеведческого музея. Также есть видео из музея "Спасенных художественных ценностей". Вскоре у зрителей будет возможность виртуально побывать еще в трех филиалах - художественном музее в Брестской крепости, "Берестье" и "Каменецкой башне".

Кроме того, на этом YouТube-канале планируют запустить серию видеосюжетов о наиболее интересных и ценных экспонатах краеведческого музея и его филиалов. "Хотим выбрать в каждом экспозиционном зале по 2-3 предмета и рассказать о них. Например, это может быть клад римских денариев, каменные идолы Х века, в "Берестье" - непосредственно раскоп, гребень с кириллической азбукой, шахматный король. В музее "Спасенных художественных ценностей" каждый зал, как отдельный клад, потому что там находятся уникальные произведения искусства. Впрочем, каждому нашему музею есть чем похвастаться", - подчеркнул Алексей Митюков.

В фондах филиалов Брестского областного музея хранится более 175 тыс. экспонатов. "Конечно, лучше их увидеть вживую, чем на экране компьютера. Но виртуальная экскурсия дает возможность показать богатство наших фондов и привлечь в экспозиционные залы новых посетителей", - считает директор музея.-0-

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