Брестский театр драмы готовит премьеру по сказке Туве Янссон

14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы (БАТД) готовится представить премьеру спектакля "Муми-тролль и комета" по сказке финской писательницы Туве Янссон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

На спектакль, который рассказывает о путешествии Муми-тролля и его друзей, приглашают зрителей старше шести лет. Суть истории останется классической, однако показана она будет в нестандартном формате. "Эта история о том, что все мы были маленькими, играли в игры, а также о том, как дети представляют себе мир муми-троллей", - отметил режиссер постановки Денис Федоров.

Труппа уже приступила к репетициям спектакля. В ней задействованы как молодые, так и опытные артисты театра, некоторые из них исполнят несколько ролей. Продолжительность постановки около 50 минут. Премьеру сказки планируется представить накануне летних каникул.

По словам Дениса Федорова, спектакль "Муми-тролль и комета" должен занять достойное место в репертуаре Брестского академического театра драмы. "Туве Янссон - одна из лучших детских писательниц. Театр покупает эксклюзивные лицензионные права на этот спектакль. "Муми-тролля" в Беларуси не ставили. Можно сказать, у нас будет республиканская премьера", - добавил режиссер.

Параллельно в БАТД идет подготовка к еще одной премьере. Режиссер Тимофей Ильевский трудится над постановкой комедии "Дорогое сокровище" по пьесе Франсиса Вебера. Ожидается, что первый показ спектакля состоится в конце мая.-0-