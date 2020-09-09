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Культура
09 сентября 2020, 08:04

Брестский театр драмы готовит в новом сезоне две премьеры

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы открывает 10 сентября свой 77-й театральный сезон, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора БАТД по информации и организации зрителя Екатерина Казберович.

В новом театральном сезоне ожидаются две премьеры. Так, главный режиссер театра Тимофей Ильевский работает над спектаклем "Олеся" по одноименной повести Александра Куприна. Жанр постановки пока не определен. Инсценировку написал сам главреж БАТД, над костюмами и декорациями работает художник Николай Полторака. Главные роли играют Алексей Щербаков, Дарья Старосотникова и Татьяна Василькова. Роль ведьмы Мануйлихи репетирует заслуженная артистка Беларуси Тамара Левчук.

"Идет обычная театральная работа - рождение спектакля: что-то находим, что-то отвергаем. Ждем завершения реконструкции сцены, чтобы начать там репетиции. Пока же репетируем в наших мастерских. Думаю, премьеры стоит ожидать не раньше середины октября", - поделился Тимой Ильевский.

Режиссер-постановщик Валентина Яновец начала подготовительную работу над лирической комедией "Все сначала" по пьесе французского драматурга Антуана Ро. Это романтическая история о случайной встрече в канун Рождества успешной, но одинокой железной бизнес-леди Катрин с безработным, но очаровательным программистом Мишелем. Для каждого из персонажей это знакомство станет новым шансом обрести себя и начать все заново. Премьера спектакля ожидается в ноябре.

Непосредственно в день открытия сезона, 10 сентября, на малой сцене театра покажут трагикомедию Альдо Николаи в постановке заслуженного деятеля искусств Беларуси Александра Козака "Осенняя история". Первый спектакль в Большом зале запланирован на 19 сентября. Зрители увидят гротескную комедию "Мещанская свадьба" по пьесе Бертольда Брехта. Постановка режиссера Игоря Казакова номинирована на Национальную театральную премию и прошла во второй тур. Труппа представит спектакль жюри на форуме театрального искусства "ТЕАРТ" 23 октября.-0-

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