Брестский театр драмы покажет "Мещанскую свадьбу" на фестивале в Санкт-Петербурге

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы представит спектакль "Мещанская свадьба" на XXIII Международном театральном фестивале стран СНГ и Балтии "Встречи в России", сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник художественного руководителя Олеся Бурдина.

Театральный форум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 18 мая. Фестивальную афишу составили восемь спектаклей разных жанров русскоязычных театров ближнего зарубежья - Беларуси, Грузии, Армении, Казахстана и Молдовы. Нашу страну представляют два коллектива. Гродненский областной театр кукол 15 мая показал спектакль "Демон" по поэме М.Ю. Лермонтова. Брестский академический театр закрывает программу праздника.

"Такая почетная миссия выпадает нашему театру второй раз. В 2019 году комедией "Невольницы" мы также закрывали форум. До этого показывали спектакли "Дядя Ваня" и "Над пропастью во ржи". Это уже четвертое наше посещение фестиваля. Впечатления от Питера всегда были самые хорошие. Надеемся, и новая встреча не станет исключением", - сказала Олеся Бурдина.

Гротескную комедию с элементами клоунады по пьесе Бертольда Брехта "Мещанская свадьба" покажут вечером 18 мая на большой сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом". Спектакль был номинирован на Национальную театральную премию и стал одной из самых популярных постановок БАТД последних сезонов. Яркая работа приглашенного режиссера Игоря Казакова завоевала зрительское признание не только в Бресте. Ее тепло принимали на фестивале "ТЕАРТ" в Минске, во время гастролей театра в Могилеве и Витебске.

В июне комедию-буфф смогут увидеть и зрители в Гомеле. БАДТ планирует обменные гастроли с областным драмтеатром. Помимо "Мещанской свадьбы", брестские артисты покажут комедию в стиле ретро по пьесе Александра Вампилова "Старший сын" и сказку "Как Кощей женился". Гомельский театр намерен привезти в Брест спектакли "Цианистый калий...С молоком или без?", "Изобретательная влюбленная" и сказку-происшествие "Спасите Мигай Светофорыча".-0-