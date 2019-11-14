Брестский театр драмы представил премьеру спектакля "ОбломоFF.RU"

14 ноября, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы сегодня состоялась премьера спектакля "ОбломоFF.RU" по роману известного русского писателя Ивана Гончарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рутинную трагедию в жанре русской дремы" (так определен жанр спектакля) поставил главный режиссер театра Тимофей Ильевский. Он же создал оригинальную инсценировку классического произведения из школьной программы. Работа над постановкой длилась в течение пяти месяцев. В итоге пятисотстраничный роман был ужат почти до двух с половиной часов театрального действа.

"Роман я прочитал в зрелом возрасте и понял, что это здорово. Первоначально планировал ставить версию Михаила Угарова "Смерть Ильи Ильича". Потом заявил свою инсценировку, и театр ее принял. На мой взгляд, роман интереснее, чем существующие театральные и киноверсии, - он больше, объемнее. Это всего лишь фрагменты романа. Наш спектакль, в общем-то, тоже на них построен, но, мне кажется, они передают главное: в каждом из нас скрывается свой Обломов", - рассказал Тимофей Ильевский.

В этом году исполняется 160 лет с момента публикации "Обломова". В свое время критик Николай Добролюбов связывал истоки личностной апатии с крепостным укладом жизни в России. Но вот уже полтора века как крепостное право упразднено, а обломовщина не только осталась, но и превратилась в нарицательное понятие. Спектакль "ОбломоFF.RU" сценическими средствами демонстрирует прямую связь персонажей Гончарова с современностью.

Публика благосклонно приняла новую работу главного режиссера БАТД. "Я в восторге от спектакля. Он длительный, но, по моему восприятию, это оправдано. Режиссер очень ответственно отнесся к материалу. Мне импонирует то, как он представил на сцене роман - связь времен очень хорошо отражена. Получился спектакль сегодняшнего дня", - поделилась впечатлением от просмотра брестчанка Светлана Аладина.

Главную роль в спектакле сыграл ведущий мастер сцены Сергей Петкевич. В постановке также заняты Николай Маршин, Алексей Щербаков, Татьяна Строк, Татьяна Зеленко, Вячеслав Цыцковский, Олег Бузук, Сергей Кондратюк, Михаил Ильич и другие артисты. Все они перечитали роман Гончарова заново. "Интересным был процесс работы над спектаклем: мы обсуждали, спорили. В свое время "Обломов" считался психоделическим романом, погружает в сомнамбулическое состояние читателя. И это как бы помогает лучше понять главного персонажа", - отметил исполнитель роли Андрея Штольца Алексей Щербаков.

Следующий показ "ОбломоFF.RU" в Брестском академическом театре драмы состоится 23 ноября.-0-