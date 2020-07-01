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01 июля 2020, 08:49

Брестский театр драмы возобновляет работу в обычном формате

Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы возобновляет с 5 июля показ спектаклей в обычном формате, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора БАТД по информации и организации зрителя Екатерина Казберович.

Для первой (после затянувшегося вынужденного перерыва) встречи со зрителем администрация театра выбрала премьерный спектакль "Не покидай меня" по одноименной пьесе современного классика белорусской драматургии Алексея Дударева. Драматическая баллада в постановке заслуженного деятеля искусств Александра Козака приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В центре повествования - трагическая судьба заброшенной в тыл врага необстрелянной женской разведгруппы. Премьера спектакля намечалась в марте, но пандемия внесла коррективы в планы театра. В итоге первые показы состоятся 5 и 17 июля.

Премьера спектакля "Тихий шорох уходящих шагов" запланирована на вечер 8 и 19 июля. Спектакль-сон по пьесе молодого белорусского драматурга Дмитрия Богославского поставил режиссер Денис Федоров. Это история с глубоким смыслом, сюжет которой построен на сокровенных переживаниях главного героя после потери близкого человека. Постановка рассчитана на зрителя старше 18 лет.

Также в июльской афише уже знакомый и полюбившийся публике авантюрный детектив "Театр одного зрителя". Постановку главного режиссера БАТД Тимофея Ильевского в очередной раз покажут на сцене Большого зала 11 июля. Впервые спектакль был представлен публике в феврале прошлого года и с тех пор идет с неизменным успехом.

Билеты уже в продаже, их можно приобрести в кассе театра, на интернет-порталах Квитки.бай и ByCard, а также у распространителей. "Мы с нетерпением ждем встречи со зрителями и принимаем максимальные меры, чтобы защитить их здоровье. Для соблюдения социального дистанцирования будет применяться принцип шахматной рассадки, сам зрительный зал будет дважды санитарно обработан (перед спектаклем и после него). В фойе театра будет доступен антисептик для рук. Также мы рекомендуем зрителям брать с собой защитные маски", - отметила Екатерина Казберович.-0-

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