Брестский театр кукол приедет с гастролями в Витебск

12 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Брестский театр кукол 20 октября на сцене витебской "Лялькі" покажет спектакль "Мама для мамонтенка", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Постановку покажут по произведению Дины Непомнящей. Режиссер спектакля - Алиса Ермак, художник-постановщик - Ольга Мельник-Малахова. Артисты поведают историю, произошедшую на берегах холодного Ледовитого океана. "Однажды прекрасным солнечным днем произошло простое, обыкновенное чудо - проснулся маленький замерзший мамонтенок. Проведя долгое время в ледяной темнице, он отогрелся, ожил и позвал маму. Но как бы громко малыш ее ни звал, она не появлялась. Мамонтенку ничего не оставалось, как по совету мудрого Дядюшки Моржа самостоятельно отправиться на поиски мамы в далекую жаркую Африку. Минуя ветра, льды и преграды, мамонтенок смело плывет на льдине к самой любимой и единственной маме на свете", - рассказали в Белорусском театре "Лялька".

На примере потерянного мамонтенка малыши увидят, насколько значим и важен для ребенка образ самого родного и дорогого человека - мамы и что чужих детей не бывает. Трогательная сказочная история не оставит зрителей равнодушными.

Коллектив Белорусского театра "Лялька" приедет с ответными гастролями в Брест. 21-23 октября кукольники покажут спектакль "Насарог і Жырафа".-0-