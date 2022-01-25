Брянский театр юного зрителя выступит с гастролями в Витебске

25 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебск 10-11 февраля впервые посетит коллектив Брянского областного театра юного зрителя. Он выступит с гастролями на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, сообщили БЕЛТА в театре.

Артисты из Брянска 10 февраля покажут витебскому зрителю мюзикл "Три мушкетера" по роману Александра Дюма. История этого произведения была воплощена на сцене в виде мюзикла известного композитора Максима Дунаевского на основе пьесы Марка Розовского и стихотворений Юрия Ряшенцева. Актеры брянского театра талантливо сыграли и пропели мюзикл, получивший высочайшую оценку публики.

Во второй день гастролей, 11 февраля, гости из России покажут еще одно известное произведение - спектакль "Дядюшкин сон" по одноименной повести Федора Достоевского. Постановку осуществил главный режиссер Брянского областного театра юного зрителя заслуженный деятель искусств России Юрий Пахомов. Он хорошо знаком витебской публике по ряду постановок на коласовской сцене. Художник-постановщик спектакля - известный белорусский сценограф Валентина Правдина.

В эти же дни для школьников будет показан "Финист - Ясный сокол". Спектакль создан по мотивам русской народной сказки.-0-