БСХ делает много различных выставок, чтобы дать молодежи возможность раскрыться - Шарангович

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз художников делает много различных выставок, чтобы дать возможность молодежи раскрыться, заявила сегодня журналистам первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В наших проектах участвует много молодежи, и это неслучайно. Мы специально делаем много различных республиканских выставок, чтобы дать возможность творческой молодежи раскрыть себя. Для нас принципиально важно, чтобы показывали свои работы ребята не только из Минска, но и со всех уголков страны. А самое главное, что этими многочисленными выставками мы стараемся создать интересный, яркий, насыщенный художественный ландшафт в столице", - сказала Наталья Шарангович.

По словам зампредседателя, БСХ старается, чтобы в выставках участвовали не только известные художники, но обязательно молодежь. "Проходит время, люди становятся старше, и нам хочется, чтобы союз художников стал организацией, которая привлекает студентов, молодых выпускников Академии искусств и других вузов. Хочется, чтобы сюда приходили люди, понимающие, что именно в БСХ есть творчество, интересные проекты, в которых хочется участвовать", - подчеркнула она.

Этот год для союза художников богат на разные проекты. "Мы сами для себя придумали такую большую программу, наверное, для того, чтобы все-таки показать, что современное белорусское искусство абсолютно открыто для зрителей и самих художников, чтобы мы могли подискутировать, пообщаться. Создавая программу на этот год, мы хотели максимально расширить рамки искусства, показать разные виды, направления, жанры, художников, в том числе сделать большую выездную программу", - рассказала искусствовед.

Многочисленные выставки показали, что посетители проявляют интерес к разным художникам и формам искусства. "Люди готовы об этом говорить, обсуждать классическое и неклассическое, традиционное и авангардное искусство. Они рассуждают, потому что им это действительно интересно", - уверена Наталья Шарангович.

Кроме того, 27 мая во Дворце искусств практически одновременно откроются три больших проекта: фестиваль живописи "Лабиринт. Бесконечность", фестиваль арт-фотографии "МОСТ-21" и выставка искусства графического дизайна "ЛитАрт". В зале "Арт-Беларусь" уже работает экспозиция "Внутренний накопитель" известного скульптора Константина Селиханова, которая будет хорошим дополнением ко всему фестивалю.-0-