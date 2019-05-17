Букмекеры ухудшили рейтинг Сергея Лазарева после второго полуфинала "Евровидения"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После второго полуфинала "Евровидения", который прошел 16 мая, представитель России Сергей Лазарев опустился в рейтинге букмекеров на две строчки. Теперь он занимает лишь 6-е место, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис
После представления всех конкурсантов в полуфиналах вероятность победы Сергея Лазарева оценивают в 5%. Ранее его называли одним из возможных победителей главного песенного конкурса Европы.
Сейчас на первой строчке рейтинга расположился представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, вероятность его победы, по мнению букмекеров, - 43%. На втором месте - австралийка Кейт Миллер-Хайдке (12%), на третьем - Джон Лундвик из Швеции (7%).
Финал конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве 18 мая.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3417 BYN
|2.328 BYN
|2.334 BYN
|USD
|2.0889 BYN
|2.083 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.2378 BYN
|3.222 BYN
|3.23 BYN