Букмекеры ухудшили рейтинг Сергея Лазарева после второго полуфинала "Евровидения"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После второго полуфинала "Евровидения", который прошел 16 мая, представитель России Сергей Лазарев опустился в рейтинге букмекеров на две строчки. Теперь он занимает лишь 6-е место, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Eurovisionworld.com , который агрегирует показатели контор.

После представления всех конкурсантов в полуфиналах вероятность победы Сергея Лазарева оценивают в 5%. Ранее его называли одним из возможных победителей главного песенного конкурса Европы.

Сейчас на первой строчке рейтинга расположился представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, вероятность его победы, по мнению букмекеров, - 43%. На втором месте - австралийка Кейт Миллер-Хайдке (12%), на третьем - Джон Лундвик из Швеции (7%).

Финал конкурса песни "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве 18 мая.-0-