Бурляев: задача культуры - объединять дух нации

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача культуры - объединять дух нации. Об этом заявил сегодня журналистам советский и российский актер и кинорежиссер, писатель, общественный деятель Николай Бурляев, говоря о XXVII Минском международном кинофестивале "Лістапад", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень рад, что мы снова здесь после долгих лет разлуки. Ибо именно мы закладывали первые камни, основы "Лістапада" вместе с выдающимся продюсером Валентиной Степановой - это мощнейший локомотив. Девиз фестиваля хороший и правильный - о единении. Пришло время собирать камни, хватит уже смотреть в разные стороны, на Запад, от которого мы ничего хорошего получить не можем. Нужно помнить, что мы, дети Святой Руси, о которой преподобный Сергий Радонежский говорил: "Любовью и единением спасемся". А великий русский писатель Николай Гоголь говорил, что сейчас самый главный бой - за душу человека. И все мы принимаем участие в этом бою", - сказал Николай Бурляев.

Кинорежиссер представит два фильма, один из которых станет мировой премьерой. Документальный фильм "Другим я уже не стану" снимался для телевидения, однако публика впервые сможет его увидеть в столичном в кинотеатре "Центральный" 21 ноября. "Этот фильм я специально придержал, чтобы именно здесь состоялся его первый показ. Его снял один из лучших режиссеров телеканала "Культура" Антон Николаев", - рассказал он.

Второй фильм будет продемонстрирован вне конкурса, потому что уже получил несколько наград на кинофестивалях. "Отменивший войну" - история о полковнике группы "Альфа" Владимире Келехсаеве. Двадцать пять лет я мечтал снять фильм об этом человеке, привез эту картину сюда и отдаю для бесплатного показа. Мой принцип - вообще все бесплатно отдавать, а нас заставляют делать деньги на всем, в том числе на кино. Однако культура и рынок - понятия несовместимые и имеют разные задачи. У культуры - поднимать дух нации, объединять, просветлять, гармонизировать, а у рынка - делать деньги. Пора с этим заканчивать, потому что мы губим поколение. И я искренне желаю "Лiстападу" крепости духа. Спасибо вам большое и полный вперед", - заключил почетный гость фестиваля.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит с 20 по 26 ноября. Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.-0-