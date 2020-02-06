Чергинец: Минская книжная выставка - своебразный экзамен для писателей

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская международная книжная выставка - своеобразный экзамен для писателей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец.

"Для писателей такое важнейшее мероприятие в литературной жизни является своеобразным экзаменом, где они отчитываются, что сделано за прошедший год. Так как эта выставка ежегодная, то к ней многие писатели стараются издать свои новые произведения. В этом году мы в Союзе писателей Беларуси выпустили более 300 книг", - рассказал Николай Чергинец.

По его словам, свои произведения представляют более 80 писателей союза. "И они будут не просто рассказывать о себе и своих книгах, но некоторые даже будут петь", - отметил председатель объединения.

Игорь Чергинец особо остановился на краеведческой литературе. "Это очень нужная литература. Ведь когда человек читает о своей деревне, районе, видит знакомые фамилии, о себе, может быть, что-то прочитает, все это вызывает неподдельный интерес. Есть большие подвижки в детской литературе, что очень важно сейчас. Хорошие подвижки в истории, в показе наших выходцев из Беларуси, которые прославили мир. А мы таких нашли около 2 тыс. фамилий, - добавил он. - То есть мы эту выставку встречаем с новыми работами и с надеждой на то, что это даст своеобразный заряд, который позволит и в дальнейшем развивать нашу литературу".

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация, центральным экспонентом - Соединенные Штаты Америки.

Сегодня на форуме пройдет День авторов "Мысли вслух". Его основным мероприятием станет Международный симпозиум литераторов "Писатель и время: литература как часть культурного диалога", на который в шестой раз приедут более 50 писателей из 23 стран.-0-