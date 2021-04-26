Чернобыльскую трагедию глазами писателей и фотографов можно увидеть на выставке в Минске

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная литературно-документальная экспозиция "Чарнобыль - 35..." открылась сегодня в Государственном музее истории белорусской литературы, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка посвящена 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и 85-летию со дня рождения прозаика, публициста, который был руководителем Белорусского социально-экологического союза "Чернобыль", Василия Яковенко.

26 апреля 1986 года произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Результаты этой аварии стали катастрофическими для нашей страны. Больно откликнулся Чернобыль в сердце и судьбе каждого белоруса. "Этот день вошел в историю Беларуси и всего человечества как одна из самых трагических страниц ХХ века. Особенно болезненным этот день стал для тех, кто родился в чернобыльской зоне, у кого малая родина оказалась за колючей проволокой", - отметила куратор выставки, заведующая научно-экспозиционным отделом музея Ольга Гулева.

На Чернобыль своими строками откликнулись многие творцы, рукописи некоторых из них представлены на выставке. "Иван Шамякин, Максим Танк, Пимен Панченко, Алесь Адамович, Борис Саченко, Янка Сипаков, Николай Метлицкий, Алесь Письменков, Евгения Янищиц, Нина Аксенчик, Анатолий Зеков, Василий Жукович, Василий Яковенко - это далеко не полный список талантливых людей, которые положили свои рассуждения на бумагу и создали художественные произведения, написали поэтические строки, которые не дают забыть Чернобыль и напоминают об этой жуткой странице нашей истории", - подчеркнула куратор.

"Я был свидетелем живой чернобыльской раны. В Белорусском детском фонде мы бросились прежде всего спасать детей и поехали по выселенным деревням. До сих пор не могу забыть заколоченные окна, открытые двери. Помню: на дубе висят качели, а рядом - детский ботиночек. Схватили, наверное, ребенка с одним ботиночком и уехали… Таких "рисунков" у меня накопилось в душе и памяти очень много", - поделился писатель Владимир Липский.

Через какие бы испытания ни проходила Беларусь, она выживала, она возрождалась, вставала из пепла и развивалась дальше. Во многом благодаря неравнодушным людям, к которым можно отнести и Василия Яковенко. Его беспокоили вопросы экологии. Стараниями этого человека в 1988 году был отменен проект осушения поймы Припяти, который угрожал Беларуси пустыней. Это дало начало новой национальной политике в мелиорации. Василий Яковенко основал социально-экологическую газету "Набат" (в ней раскрывались последствия чернобыльской катастрофы), а затем Белорусский социально-экологический союз "Чернобыль", который способствовал оздоровлению детей за рубежом.

Посетители выставки могут увидеть книгу "След черного ветра", в которую вошли лучшие сочинения белорусских школьников. Она описывает Чернобыль глазами детей, которые это все пережили. Книга вышла в свет благодаря Белорусскому социально-экологическому союзу "Чернобыль". Он очень часто бывал в чернобыльской зоне, много лет посвятил тому, чтобы о Беларуси знали. Он стучал во все двери, чтобы хоть чем-то помочь своему народу, пострадавшему от радиационной катастрофы.

В экспозиции представлены документы, фотографии, рукописи, статьи, книги, которые хранятся в архиве Василия Яковенко в фондах Государственного музея истории белорусской литературы .-0-