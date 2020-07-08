Четыре выставки белорусских художников открылись во Дворце искусств в Минске

8 июля, Минск /Екатерина Волкова - БЕЛТА/. Четыре выставки белорусских художников открылись одновременно сегодня во Дворце искусств в Минске, сообщила журналистам первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция разместилась на площади в 1,5 тыс. кв.м. Представлено около 500 произведений в различных жанрах, стилях и техниках. Почти все из этих проектов - юбилейные.

Так, выставка "Мастакі Бабруйска" посвящена 30-летнему юбилею Бобруйской городской организации союза художников. В ней представлены произведения разных лет, в основном это ретроспектива: живопись, графика, керамика, кожа, батик, моделирование.

Выставочный проект "Беларусь - Яднанне", посвящен важному событию белорусской истории - воссоединению Западной Беларуси с БССР в 1939 году. Выставка не воссоздает хронологию исторических событий, но рассказывает о культурно-исторических ценностях. В выставке принимают участие графики, живописцы, скульпторы, художники декоративно-прикладного искусства.

"Все выставки объединяет одна сквозная тема - Беларусь. Каждый художник по-своему говорит о своей родине. Думаю, что эти работы удивят зрителей, которые в ближайшие две недели смогут с ними познакомиться", - рассказала Наталья Шарангович.

По ее словам, Белорусский союз художников уделяет особое внимание выставочной и проектной деятельности. "На сегодняшний день мы объединяем в своих рядах более 1 тыс. членов. И самая главная задача нашего творческого союза - показывать и пропагандировать белорусское искусство. Один из действенных способов - это выставки", - отметила первый зампредседателя союза.

Наталья Шарангович подчеркнула, что во второй половине года белорусские художники удивят любителей высокого искусства новыми проектами. "Мы хотим показать, как могут объединяться художники различных направлений, жанров, как могут возникать важные темы, какие мотивы могут звучать в их творчестве. Все это позволяет показать значимость белорусского искусства", - добавила она. Кроме того, в Минске планируется создать еще одну выставочную площадку в арт-галерее "Мастацтва".-0-