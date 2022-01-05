Число посетителей Несвижского музейного комплекса в 2021 году увеличилось почти на треть

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" в 2021 году посетили более 178 тыс. туристов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музейном комплексе.

"Пандемия коронавирусной инфекции значительно отразилась на международном туризме, в том числе она затронула и наш музейный комплекс. Поток гостей резко снизился в апреле 2020 года, но начиная с 2021 года стал медленно восстанавливаться - приток туристов шел равномерно, без резких скачков. В прошлом году общее количество посетителей всех объектов историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" составило 178 945 человек, что на 37 883 больше, чем 2020 году. Во Дворце Радзивиллов побывали 160 185 посетителей", - рассказали в музейном комплексе.

С мая по сентябрь историческое место посещали до 30 тыс. человек в месяц. Большое количество гостей приезжало на различные культурно-массовые мероприятия, среди которых праздник искусств "Музы Нясвіжа", фестиваль оперного и балетного искусства "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов", "Ночь музеев", в которую для любителей историй проводили экскурсионные программы с нестандартными маршрутами по дворцовым залам и замковым валам.

Основной приток гостей обеспечили белорусы, которые гораздо чаще приезжали в музей-заповедник. Музейный комплекс также принял большое количество гостей из России, которые любят отдыхать в Беларуси в отпуске и на каникулах. Регистрировались посетители из Европы и Азии, однако количество приезжающих в музей-заповедник иностранцев в 2021 году по сравнению с 2020 годом сократилось.

Архитектурно-культурный комплекс бывшей резиденции Радзивиллов в Несвиже - одна из достопримечательностей Беларуси, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исторический памятник интересен не только своими наземными сооружениями, но и подземельями, склепами. В Несвиже кроме дворцово-паркового ансамбля XVI-XIX веков и городской ратуши широкую известность приобрели такие сооружения, как костел Божьего Тела, Слуцкая брама и Дом ремесленника.-0-