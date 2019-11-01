Член жюри: главный критерий оценки конкурсных работ "Лістапада" - индивидуальный голос режиссера

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным критерием оценки конкурсных работ XXVI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" является индивидуальный голос режиссера. Об этом заявила журналистам член жюри основного конкурса документального кино украинский режиссер Алиса Коваленко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главные критерии оценки конкурсных работ - индивидуальный голос режиссера и то, почему для него было важно сделать этот фильм, - сказала Алиса Коваленко. - Важно понимать, что кинематографисты создают фильмы на те темы, которые их волнуют, в том числе о своей внутренней боли. Всегда, когда я смотрю кино, думаю, почему режиссер сделал его".

По словам члена жюри основного конкурса документального кино белорусского оператора-постановщика Татьяны Логиновой, для нее важно увидеть талантливо сделанную работу. "Здесь все в совокупности: насколько талантлив сценарий, режиссер, оператор, актер. Ведь жюри - это профессионалы, которые могут определить неискренность, фальшь и в тоже время насколько талантливо сделана картина", - отметила она.

Член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" фестивальный отборщик из Аргентины Клара Суарес заявила, что при оценке работ жюри в первую очередь будет обращать внимание на те фильмы, которые трогают детей и их родителей.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости". В этом году форум покажет 154 фильма из 50 стран. Впервые на фестивале представлены картины из Судана и Сенегала. Лентой открытия кинофорума станет болгарская картина Петара Вылчанова и Кристины Грозевой "Отец". Фильм получил Гран-при "Хрустальный глобус" на кинофестивале в Карловых Варах, приз за лучшую режиссуру и приз зрительских симпатий Сахалинского международного кинофестиваля "Край света".

Конкурсная программа кинофестиваля состоит из четырех секций: игрового кино (основной конкурс и конкурс дебютных фильмов "Молодость на марше"), документального кино (основной конкурс и конкурс национальных киношкол), конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк", национального конкурса (включает в себя игровые, документальные и анимационные фильмы).

Учредителями форума выступают Министерство культуры и Мингорисполком. Организатор - центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-