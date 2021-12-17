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17 декабря 2021, 21:49

Чушев: возвращение творчества белорусского композитора Гедимина Родкевича - сенсация в мире музыки

17 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Впервые музыкальные произведения белорусского композитора XIX века Гедимина Родкевича прозвучали в Белорусской государственной академии музыки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Концерт с презентацией сборника музыкальных произведений (компакт-диска) Гедимина Родкевича 17 декабря состоялся в большом зале Белорусской государственной академии музыки. В сборник включены произведения этого ранее неизвестного композитора, уроженца Беларуси Гедимина Родкевича (1834-1891). Компакт-диск выпущен польским издательством DUX при непосредственном участии и финансовой поддержке Культурного центра Беларуси в Польше, который уже более 12 лет действует при посольстве нашей страны в Варшаве. В него вошло 19 классических произведений композитора для фортепиано в исполнении известного белорусско-польского пианиста, выпускника Белорусской академии музыки Владимира Лебецкого.

Как отметил на мероприятии Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев, данный компакт-диск стал первым изданием произведений Гедимина Родкевича, что является уникальным событием в истории музыкальной культуры не только Беларуси, но и Польши и Литвы.

"Выпуском сборника белорусская дипломатическая служба вносит свой очередной вклад в сохранение и возвращение в Беларусь нематериального культурного наследия, - сказал дипломат. - Вопросы сохранения и возвращения культурного наследия являются одними из важнейших в деятельности Министерства иностранных дел и дипломатических миссий Беларуси. В наше время, когда, казалось бы, все известно и все открыто, это просто чудо - найти такой огромный пласт музыкального наследия, который достоин включения в золотой фонд белорусской музыкальной классики XIX столетия. Возвращение из небытия творческого наследия композитора - это настоящее событие, сенсация в музыкальном мире. Его творчество является неотъемлемой частью европейских музыкальных традиций того времени".

При этом Владимир Чушев задался вопросом, почему творчество Родкевича осталось забытым, ведь его сочинения печатались в различных музыкальных издательствах Вильнюса, Варшавы, Кракова, Лейпцига и Киева. Чтобы их найти, потребовались годы труда в польских архивах.

"Безусловно, творчество композитора не принадлежит только одной стране, но именно Беларусь сегодня выступает пионером в официальном издании его произведений. По существу, мы открываем музыку Родкевича для белорусского, европейского и мирового музыкального сообщества", - подчеркнул Владимир Чушев.

Первый заместитель министра культуры Валерий Громада выразил уверенность, что популяризация творчества Гедимина Родкевича станет важным вкладом в дальнейшее развитие культуры в Беларуси, а также свидетельством того, какое большое значение государство придает сохранению культурного наследия.

На вечере прозвучали произведения Гедимина Родкевича в исполнении студентов Белгосакадемии музыки, в том числе молодого китайского музыканта.

В презентации приняли участие представители МИД и Министерства культуры, творческой интеллигенции, а также руководство, преподаватели и студенты Белорусской государственной академии музыки. Поддержку мероприятию также оказал почетный консул Беларуси в польском городе Ольштын Ян Шинака.

Ректору БГАМ Екатерине Дуловой были переданы 100 экземпляров дисков музыки композитора, что станет частью музыкальной фонотеки вуза.

Гедимин Проспер Родкевич родился 23 июня 1834 года в д. Юратишки (сейчас это Ивьевский район Гродненской области) в дворянской семье, чей род берет начало из времен Великого княжества Литовского. Из архивных материалов известно, что молодой Родкевич учился в Виленском дворянском институте, затем недолгое время работал в Виленской палате гражданского суда и Виленском уездном суде, затем, согласно семейному преданию, уехал во Францию, где получил музыкальное образование в Парижской консерватории. По ее окончании Гедимин Родкевич вернулся домой, где стал владельцем имений Юратишки, Токаришки, Ильяново (территория современной Гродненской области) с более чем 2 тыс. га земли, а также двух каменных многоэтажных домов в Вильно.

Не стесняемый финансовыми трудностями и не нуждавшийся в покровительстве меценатов, Гедимин Родкевич смог полностью посвятить себя музыкальному творчеству. Его наследие, известное нам сегодня, представлено более чем 70 фортепианными сочинениями, в основном миниатюрами, что является свидетельством его блестящего образования как пианиста. Вместе с тем оно, как в зеркале, отражает его окружение, артистическую и общественную среду его существования - это аристократический свет, заполнявший своим присутствием музыкальные и артистические салоны, популярные в исполнительской среде в XIX столетии. А жанры, в которых творил композитор, являются отражением быта высшего общества его времени.

Большая часть сочинений Гедимина Родкевича, дошедших до нас и представленных как типографски изданными нотами, так и в виде рукописей, в которых прослеживается почерк нескольких лиц, сохранились в частной библиотеке его потомков в Люблине. Свои труды Родкевич публиковал в различных издательствах, однако более всего - у Самуэля Оргельбранда, владевшего типографией в Варшаве с 1844 года, а также солидной разветвленной сетью книжных магазинов в Варшаве, Лейпциге, Вильно, Киеве, Каменце-Подольском, где реализовывалась в том числе и нотная продукция. Сочинения композитора выходили в свет в издательстве Мауриция Оргельбранда (Вильно), Юзефа Завадского (Вильно, Киев), Рудольфа Фридлейна (Краков, Варшава), а также в варшавском издательском доме Гебетнера и Вольфа, владевшего авторскими правами издаваемых произведений.-0-

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