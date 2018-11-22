Даниэль Ястремский: я ощущаю поддержку белорусских зрителей

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэль Ястремский отметил, что ощущает поддержку белорусских зрителей. Об этом исполнитель заявил во время пресс-конференции в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне очень нужна поддержка белорусов, и я ее всегда ощущаю. 23 ноября стартует онлайн-голосование, так что заходите на сайт детского "Евровидения" и голосуйте за меня", - сказал Даниэль Ястремский.

Даниель Ястремский, Ольга Дроздова (педагог по вокалу), Ольга Саламаха - исполнительный продюсер международного детского конкурса песни "Евровидение-2018"

Долгожданный финальный концерт конкурса начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv

Ольга Саламаха

Ольга Дроздова

За всеми событиями Евронедели можно следить в выпусках новостей и дневниках конкурса "Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-

Фото Геннадия Жинкова