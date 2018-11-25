Даниэль Ястремский: меня часто сравнивают с Джастином Бибером, но я хочу быть самим собой

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэль Ястремский готовится к финальному концерту, который стартует сегодня в 18.00 в "Минск-Арене", сообщает БЕЛТА.

Во время беседы с журналистами Даниэль отметил, что сегодняшний день пройдет у него как обычно: репетиции, занятие с педагогами и общение с командой, которые помогут юному артисту настроиться на успешное выступление.

Представитель Беларуси выйдет на сцену "Минск-Арены" восьмым и исполнит композицию "Time".

"Я стараюсь быть пунктуальным, и у меня это получается. Я всегда во время прихожу на все встречи", - сказал Даниэль.

Яркого белорусского исполнителя журналисты часто называют белорусским Джастином Бибером. "Нас очень часто сравнивают, но мне нравится быть самим собой", - отметил юный артист.

Даниэлю 14 лет, он родился в городе Цинциннати (США), но живет и учится в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано. Юный исполнитель - участник телевизионных шоу и конкурсов, таких как "У Украины есть таланты", "Детская Новая волна", он участвовал в кастинге шоу "Голос. Дети" (Россия). Даниэль обучался в Академии Игоря Крутого. А перед финалом отбора на детское "Евровидение-2018" у юного исполнителя был настоящий промотур по городам Беларуси.

К слову, белорусы еще могут отдать свой голос за Даниэля. На официальном сайте детского "Евровидения" продолжается зрительское онлайн-голосование. Оно остановится сегодня в 18.00 с началом грандиозного финального концерта. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из 20 стран, участвующих в конкурсе, - и таким образом определится триумфатор.

По правилам, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума www.junioreurovision.tv. Поддержать молодых артистов в интернете можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или мобильного телефона.

За главный трофей "Евровидения" - хрустальный микрофон - будут бороться представители 20 стран - это рекордное число за всю историю конкурса. Во время финального шоу на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

Беларусь участвует в детском "Евровидении" с начала его организации Европейским вещательным союзом (ЕВС) в 2003 году и принимает конкурс у себя уже во второй раз. В ноябре 2010 года спорткомплекс "Минск-Арена" стал самой большой сценой в истории детского "Евровидения". Финал и две открытые репетиции шоу посетили около 40 тыс. человек. Участие в конкурсе приняли 14 стран. Победителем стал Владимир Арзуманян из Армении.

ЕВС вновь предложил Беларуси стать хозяйкой детского "Евровидения" с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации в Минске восемь лет назад. На счету страны две победы - в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович.

По правилам, в конкурсе участвуют дети в возрасте от 9 до 15 лет, максимальное количество участвующих стран - 18. В текущем году ЕВС изменил правила в связи с большим количеством заявок.-0-