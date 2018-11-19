Даниэль Ястремский на детском "Евровидении" выступит под номером 8

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером, передает корреспондент БЕЛТА.
По правилам Европейского вещательного союза, во время официальной церемонии открытия конкурса проходит жеребьевка. Разыгрывают первую и последнюю позиции. Откроет шоу участница из Украины Дарина Красновецкая с песней "Скажи любовь". Последняя композиция - "Какой я хочу быть" - прозвучит в исполнении представительницы Польши Роксаны Венгель.
По правилам конкурса, свой номер узнает и представитель страны - хозяйки международного конкурса. Под восьмым номером он представит песню "Время". Номера выступлений других конкурсантов станут известны позже.
Детское "Евровидение-2018" в Минске поставило рекорд по количеству участников. Два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу.
Финальный концерт международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-
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