Даниэль Ястремский: песня "Time" отражает чувства ребят моего возраста

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на детском "Евровидении-2018" Даниэль Ястремский, общаясь с журналистами отметил, что песня "Time", с которой он выступит на финальном концерте конкурса, отражает чувства ребят его возраста, сообщает БЕЛТА.

"Мы делали номер под меня. Вообще, мы показываем мою жизнь. Песня полностью передает мои чувства. Я хочу, чтобы молодые люди примерно моего возраста, которые будут смотреть финальное шоу и мой номер, поняли, что я пытаюсь донести. У каждого из нас в переходный период жизни появляется что-то новое. У меня - это детское "Евровидение", благодаря которому вокруг меня происходит много событий", - рассказал Даниэль.

По словам белорусского исполнителя, сейчас у него практически нет свободного времени. "Я постоянно наблюдаюсь у фониатра, одеваюсь тепло, чтобы не заболеть. Это самое главное на данный момент. Репетиции отнимают очень много времени, конечно, я устаю. Но я уверен, когда все это закончится, я буду долго об этом вспоминать и скучать", - отметил он.

Даниэль добавил, что его поддерживают представители Беларуси на конкурсах "Евровидение" прошлых лет. "Мы часто видимся с Ольгой Сацюк, Ксенией Ситник, Хеленой Мерааи, Русланом Аслановым. Все они дают мне советы. Мне приятно слышать, что им нравится мой номер и моя песня", - сказал юный артист.

Во время финального шоу 25 ноября на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши.

Даниэль Ястремский со своей композицией "Time" выступит под восьмым номером.

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-