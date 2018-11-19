Даниэль Ястремский: поддержка зрителей поможет мне выступить блестяще

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэль Ястремский уверен, что поддержка зрителей поможет ему выступить блестяще. Об этом исполнитель заявил корреспонденту БЕЛТА после торжественной церемонии открытия детского конкурса песни.

"Самая главная фишка - это все, что мы проделали с командой, и вообще сам номер. Так что ждите 25 ноября и все увидите сами. Думаю, у меня будет большая поддержка на "Евровидении", что поможет мне выступить блестяще. Самое главное, чтобы ты чувствовал себя и мог раскрыться, тогда люди увидят тебя таким, какой ты есть", - сказал Даниэль Ястремский.

По словам юного артиста, он совершенно не волнуется. "Я выхожу на сцену, вижу публику - и все. Когда шел сегодня по красной дорожке, слышал, как ребята меня поддерживают и ждут моего выступления", - отметил Даниэль.

Он добавил, что знаком со всеми из конкурсантов. "Все очень сильные исполнители и очень добрые. Надеюсь, у нас еще будет возможность пообщаться", - сказал Даниэль Ястремский.

Сегодня в Минске прошла торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", что дало старт большой Евронеделе. Долгожданный финальный концерт конкурса начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv. Радиотрансляцию конкурса представит Первый канал Белорусского радио. Комментировать шоу в телеэфире в режиме LIVE будут Георгий Колдун и Андрей Макаенок, а радиослушатели проведут два с половиной часа в компании с Викторией Урбанович и Павлом Лазовиком.

За всеми событиями Евронедели можно следить в выпусках новостей и дневниках конкурса "Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35. На Первом национальном канале Белорусского радио по будням в программе "Утро с Белорусским радио" также выходят дневники детского песенного форума, а в новостных информационных выпусках - прямые включения и репортажи с основных площадок конкурса, интервью с организаторами и участниками конкурса.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-