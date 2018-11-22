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Даниэль Ястремский: после репетиций на сцене "Минск-Арены" чувствую себя более уверенно

Культура 22.11.2018 | 19:06
Даниэль Ястремский
Даниэль Ястремский
Детское "Евровидение-2018" Новости темы Детское "Евровидение-2018"
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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель Беларуси на детском "Евровидении-2018" Даниэль Ястремский отметил, что после репетиций на сцене "Минск-Арены" чувствует себя более уверенно. Об этом исполнитель заявил во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"После двух репетиций на сцене "Минск-Арены" я чувствую себя увереннее. Усталость не мешает. Впереди генеральная репетиция и, конечно, финальное шоу. С каждой репетицией у нас получается все лучше и лучше - и с графикой, и со звуком, вместе с тем мы постоянно проводим работу над ошибками", - сказал Даниэль Ястремский.

Он отметил, что поддержка белорусов поможет ему выступить блестяще. "В своем номере я использую декорации, мне помогают танцоры, мы взаимодействуем со всевозможными новыми локациями. Думаю, что мое выступление запомнится", - добавил белорусский финалист.

Даниэль Ястремский также подчеркнул, что ему хватает времени на отдых между репетициями. "У меня есть определенный режим, что позволяет мне поработать и отдохнуть", - рассказал он.

Даниэль Ястремский: я ощущаю поддержку белорусских зрителейДаниэль Ястремский: я ощущаю поддержку белорусских зрителей
"Мне очень нужна поддержка белорусов, и я ее всегда ощущаю. 23 ноября стартует онлайн-голосование, так что заходите на сайт детского "Евровидения" и голосуйте за меня", - сказал официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни Даниэль Ястремский.

Финальный концерт детского "Евровидения-2018" состоится 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv). За всеми событиями Евронедели можно следить в выпусках новостей и дневниках конкурса "Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза.-0-

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Детское Евровидение, конкурс, музыка
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