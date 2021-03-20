Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни "Витебск-2021"

Фото ОНТ
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Даниил Мышковец представит Беларусь на XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021". Такая информация размещена в Telegram-канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
20-летний Даниил Мышковец - выпускник Минского государственного колледжа искусств. Лауреат многочисленных республиканских и международных конкурсов.
Финал нацотбора состоялся сегодня во Дворце культуры имени Максима Горького в Борисове. За путевку на конкурс эстрадной песни сражались 10 исполнителей.-0-
Константин Мазуркевич представит Беларусь на детском песенном конкурсе на "Славянском базаре"