Дебютантов первого Венского бала в Купаловском выберут из 200 претендентов

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 заявок от желающих стать дебютантами первого "Венского бала с А1 в Купаловском" поступило в бальный комитет, которому теперь предстоит отобрать 200 участников очного этапа кастинга, сообщили БЕЛТА в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

Среди желающих стать дебютантами - байкеры и инженеры-энергетики, воспитатели и врачи-анестезиологи, модели Национальной школы красоты и лауреаты международных музыкальных конкурсов, романтичные поклонницы творчества Джейн Остин и фанаты Макса Коржа.

В числе молодых людей, которые проявили интерес к балу, несколько офицеров Вооруженных Сил Беларуси. Есть участник исторических реконструкций эпохи наполеоновских войн. "Бал интересен в равной степени представителям творческих и технических профессий - от настоящих и будущих программистов и инженеров до звукорежиссеров и журналистов. А один молодой человек честно признался, что для него участие в бале - это возможность покорить сердце любимой, которая уехала учиться в Вену", - отметили организаторы.

"Большинство заполнивших анкету - девушки. Очутиться в сказке, почувствовать себя принцессой в красивом платье и ловить на себе восхищенные взгляды галантных кавалеров - так многие из них описывают мотивы, побудившие их подать заявку на роль дебютантки, - рассказали в комитете. - Но не стоит думать, что и в реальной жизни наши героини посвящают все свое свободное время мечтам о принцах. Они учатся (55,6% кандидатов - студенты белорусских ВУЗов), занимаются музыкой, танцами, спортом - кто-то на любительском уровне, а кто-то и на профессиональном. Свободное время стараются занять посещением выставок, спектаклей, концертов и прочих культурных событий".

Среди претендующих на статус дебютанта Венского бала есть пятикратный лауреат спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов, неоднократный лауреат международных музыкальных конкурсов по фортепиано, несколько волонтеров UNICEF. Одна из девушек была личным ассистентом президента ЕОК Янеза Кочиянчича на II Европейских играх в Минске.

Венский бал состоится 14 декабря. Организуют событие компания А1 и Национальный академический театр имени Янки Купалы при участии посольства Австрии в Беларуси. В качестве дебютантов на балу смогут присутствовать молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет и девушки в возрасте от 16 до 23 лет, которых бальный комитет отберет для торжественного открытия праздника.-0-