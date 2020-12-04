4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дед Мороз откроет онлайн-офис в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

Реализует проект Дворец культуры "Белицкий", где продумали инновационный и оригинальный формат в новогодней индустрии. "В связи с непростой эпидемиологической ситуацией встреча детей и новогодних персонажей осложнена. Мы нашли решение. Дед Мороз и Снегурочка в удобное время свяжутся с детьми по видеосвязи (Viber/Telegram/Skype) и в режиме реального времени будут развлекать детишек, поздравят с наступающим праздником, а также проведут настоящий новогодний квест на безопасном расстоянии", - рассказали в ДК.

Бронируя звонок в сказочном офисе Дедушки Мороза, заказчики участвуют в необыкновенном проекте. Специалисты офиса гарантируют новогоднее настроение, которое каждая семья получит, не выходя из собственного дома и без рисков для здоровья.

Как уточнили организаторы, офис будет работать в "мировом масштабе". "Где бы вы ни были: хоть в Залесье, хоть на Килиманджаро, Дед Мороз поздравит вас. Ведь праздник не знает границ!", - подчеркнули в управлении.-0-