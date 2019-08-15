Дефиле в валенках, фестиваль красок и лазерное шоу ждут гостей фестиваля "Дрибинские торжки"

15 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Региональный фестиваль "Дрибинские торжки" пройдет 15-17 августа в Дрибине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Традиция проводить "торжки" является исторической. В XIX веке на дрибинской земле в день святого Ильи организовывались подобные ярмарки, знаменитые в округе и далеко за ее пределами. Сюда съезжались купцы из разных стран. "Сегодня эта ярмарка получила второе дыхание. Праздник в этом году состоится уже в девятый раз, а фестивальные мероприятия будут проходить в течение трех дней", - рассказали в райисполкоме.

Первый день, 15 августа, будет акцентирован на детей. У озера Капелька запланировано проведение творческих конкурсов, мастер-классов, фестиваля красок, разнообразных развлекательно-игровых программ, дискотеки. Также будут работать торговые ряды и фотозоны.

16 августа на центральной площади Дрибина организаторы подготовили массу мероприятий для молодежи. В этот день организуют спортивные соревнования, квесты, состоится конкурс ди-джеев "Дрибин-драйв". Ярким моментом станет выступление популярной группы "Дрозды" и дискотека.

В течение главного фестивального дня, 17 августа, на центральной площади Дрибина будет царить атмосфера веселья и творчества. Гостей встретят постоянные ведущие Дрибша и Сымониха. Развернется масштабная выставка-ярмарка. В городе мастеров умельцы представят свои изделия и проведут мастер-классы. Неизменным атрибутом мероприятия станут подворья учреждений и предприятий района. Среди них проведут конкурс, а лучшие получат подарки.

Кроме того, гости праздника смогут побывать на дефиле валяных и соломенных изделий, посетить выставку ретро-автомобилей и концерт народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко. Финальным аккордом "Дрибинских торжков" станет лазерное шоу и салют.-0-