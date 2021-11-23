Деятели искусства на вечере памяти Виктора Турова: кинорежиссер был верен традициям веры, надежды и любви

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечер памяти белорусского кинорежиссера Виктора Турова, посвященный 85-летию со дня его рождения, проходит сегодня на полях XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" в Доме кино, передает корреспондент БЕЛТА.

"Виктор Туров для меня навсегда остался солнечным и целеустремленным человеком. Однажды пригласил меня сняться в фильме "Высокая кровь", и мы тогда с ним подружились, - рассказал советский и российский актер, кинорежиссер, писатель, общественный деятель Николай Бурляев. - Это классик. Сейчас таких проникновенных фильмов с ощущением своей земли и корней не снимают. Недаром лента вошла в сотню лучших фильмов всех народов. Искренне поздравляю с тем, что в нашей жизни и истории есть такая личность, как Виктор Туров".

Советский и белорусский кинорежиссер, сценарист, оператор и заслуженный деятель искусств БССР Дмитрий Зайцев вспомнил мастера и отметил, что крайне благодарен ему за то, что многому у него научился. "Без улыбки я не могу вспомнить его, ведь он был как прекрасным человеком, так и хорошим специалистом. Думаю, что в белорусском кино такого режиссера больше не было и не будет. Как он относился к людям, как буквально всех любил... Туров был верен своей традиции, а традиция его была - вера, надежда и любовь. Он был уникальным человеком, потому что, несмотря на разные жизненные ситуации, никогда не мог обидеть человека", - отметил Дмитрий Зайцев.

Сын режиссера Артем Туров поблагодарил организаторов фестиваля за памятный вечер. "Спасибо друзьям отца, ученикам, которые хранят эту память, дают возможность передавать его идею и любовь к родной земле из поколения в поколение. Приятно здесь находиться и еще раз сказать слова благодарности всем людям, сохранившим ту любовь, которую отец дарил зрителю и малой родине", - заключил он.

"Есть память, которую государство нам помогает сохранять: существует улица имени Турова, открываются памятные доски, в Могилеве ежегодно проводят целую кинонеделю "Туровская осень". Приятно, что не прерывается эта цепочка и юные кинематографисты растут и учатся на этих фильмах", - сказала дочь Виктора Турова режиссер Елена Турова. Она также напомнила, что на "Лістападзе" есть приз имени Виктора Турова, который существует много лет и будет вручен в этом году в конкурсе "Кино молодых".

В кинотеатре в эти минуты проходит показ фильма Виктора Турова "Через кладбище".

Помимо этого, в дни работы "Лістапада" в Музее истории белорусского кино работает юбилейная выставка "Виктор Туров. Дыхание жизни". В кинозале Музея истории белорусского кино организован ретроспективный показ лучших работ Виктора Турова, поставленных на киностудии "Беларусьфильм". 24 ноября зрители увидят "Воскресную ночь"(15.00) и "Точку отсчета"(18.30). Один фильм будет демонстрироваться в четверг, 25 ноября. Это кинокартина "Горя бояться - счастья не видать" (15.00). Заключительные показы пройдут 26 ноября: в 15.00 - "Черный аист", а в 18.30 - "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах".-0-