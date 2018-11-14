Деятели культуры поделились воспоминаниями об Игоре Лученке

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Доме офицеров в последний путь проводили композитора, педагога, народного артиста СССР Игоря Лученка. Своими воспоминаниями и мыслями об утрате в эфире телеканала СТВ поделились присутствовавшие на церемонии прощания, сообщает БЕЛТА.

"Игорь Михайлович был уникальный человек, преданный музыке, классическому эстрадному искусству. Человек, который воспел творчество наших белорусских классиков, поэтов в своих произведениях, знакомых всем - от Бреста до Камчатки, - сказал министр культуры Юрий Бондарь. - Это всенародно любимый автор, педагог. Человек, к которому всегда можно было обратиться за советом, который обладал уникальным чувством юмора, оптимизмом".

"Это не просто потеря хорошего человека. Он был душевный, простой, открытый. Это потеря талантища, который показывал всему миру, что такое быть талантливым и оставаться нормальным, скромным человеком, который показывал пример, как надо творить и как надо относиться к людям. С огромной любовью и уважением относился ко всем, с кем соприкасался", - отметил председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец.

"На все его хватало. Если бы кто знал, как много он помогал людям. Это человек большого сердца. Его жена, дети говорят: "Самое главное, чтобы его песни звучали. Тогда он будет счастлив". Уверена, его песни будут звучать всегда, потому что это наше достояние, национальное сокровище", - добавила народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская.

Игорь Лученок скончался на 81-м году жизни. 2 ноября он был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с инсультом.

Родился Игорь Михайлович в Минске 6 августа 1938 года. Музыкальное образование получил в Белорусской государственной консерватории по классу композиции профессора А.В.Богатырева (1961). Его дипломной работой стали симфония (1961) и кантата "Курган" (1962) по одноименной поэме Янки Купалы, в дальнейшем переработана в рок-оперу "Гусляр" (1971) для ансамбля "Песняры". Талант композитора развивался в Ленинградской консерватории под руководством профессора В.Н.Салманава (1965) и в Московской государственной консерватории под руководством профессора Т.М.Хренникова (1970). В 1963 году молодой композитор вернулся в альма-матер - Белорусскую государственную консерваторию в качестве преподавателя, а со временем - и ректора (1982-1985).

В 1966 году Игорь Лученок впервые проявил себя как самобытный композитор-песенник. На Всесоюзном конкурсе советской песни его песня-баллада "Память сердца" (на слова поэта М.Ясеня) в исполнении Виктора Вуячича получила первую премию. Эта песня стала вехой и определила одну из важных тем его творчества в следующих песнях: "Хатынь", "Если бы камни могли говорить", "Письмо из сорок пятого", "Курган Славы", "Старое кино", "Майский вальс". Он автор множества знаменитых песенных хитов, его песни есть в репертуаре ансамблей "Песняры", "Сябры", "Верасы", звезд эстрады Льва Лещенко, Софии Ротару и многих других. Среди множества наград композитора - орден Франциска Скорины и орден Отечества.-0-