Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 ноября 2018, Ср
+2°C
Сплошная облачность EUR 2.425
USD 2.1472
RUB 3.162
Главное
Фото из архива Новые послы, руководство министерств и местной вертикали - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
Румас и Силуанов обсудили вопросы интеграции Беларуси и России и подготовку к заседанию союзного Совмина
Политика
В Беларуси созданы благоприятные условия для инвестирования - Турчин
Экономика
Больше кодов – больше шансов! Сразу два суперприза 94-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" достались победителям досрочно!
Общество
ЗАО "Минский завод виноградных вин" поддержало развитие белорусского детского хоккея
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Умер актер Сергей Юртайкин
22:28 В мире
Хоккеисты минского "Динамо" с сухим счетом уступили магнитогорскому "Металлургу"
21:45 Спорт
В серьезной аварии в Германии, предположительно, погиб дальнобойщик из Беларуси
21:38 Происшествия
Футболисты белорусской "молодежки" нового созыва уступили хорватам в товарищеском матче
21:33 Спорт
Минские "Цмокi" победили "Балкан" в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа
21:11 Спорт
Беларусь и Латвия имеют хорошую основу для дальнейшего эффективного взаимодействия - Кравченко
21:07 Политика
Индия запустила на орбиту новейший спутник связи
20:48 Технологии
Деятели культуры поделились воспоминаниями об Игоре Лученке
20:44 Культура
На информчасы в школы нужно приглашать известных людей - Минобразования
20:36 Общество
В ТРЦ Беларуси осмотрят все гипсокартонные конструкции большой площади - МЧС
20:25 Общество
Промкооперация и беспрепятственные поставки остаются для Беларуси ключевыми вопросами в отношениях с РФ - Петришенко
20:21 Экономика
Штаб студотрядов Минска на новый сезон рассматривает 4 зарубежных направления
20:12 Регионы
В Минске с 15 ноября будут эвакуировать машины, мешающие уборке улиц
20:00 Регионы
Жительница Ивья уехала лечиться в Минск и пропала
19:53 Происшествия
В СНГ появится базовая организация в области психиатрии и наркологии
19:49 Общество
Маринина: в Минске испытываю покой, уверенность и стабильность
19:40 Культура
РЕПОРТАЖ: Как строится предприятие по выпуску белой жести в Миорах
19:30 Регионы
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петрикова за ДТП с пятью жертвами
19:18 Происшествия
Договор о товарных знаках ЕАЭС примут до конца года
19:10 Экономика
Страны СНГ скоординируют межгосударственные отношения в области фундаментальных исследований
18:44 Общество
Все новости
Темы
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Перепись населения-2019 Перепись населения-2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Деятели культуры поделились воспоминаниями об Игоре Лученке

Культура 14.11.2018 | 20:44
Юрий Бондарь
Юрий Бондарь

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Доме офицеров в последний путь проводили композитора, педагога, народного артиста СССР Игоря Лученка. Своими воспоминаниями и мыслями об утрате в эфире телеканала СТВ поделились присутствовавшие на церемонии прощания, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси простились с Игорем ЛученкомВ Беларуси простились с Игорем Лученком
Как сообщалось, Игорь Лученок скончался на 81-м году жизни.

"Игорь Михайлович был уникальный человек, преданный музыке, классическому эстрадному искусству. Человек, который воспел творчество наших белорусских классиков, поэтов в своих произведениях, знакомых всем - от Бреста до Камчатки, - сказал министр культуры Юрий Бондарь. - Это всенародно любимый автор, педагог. Человек, к которому всегда можно было обратиться за советом, который обладал уникальным чувством юмора, оптимизмом".

"Это не просто потеря хорошего человека. Он был душевный, простой, открытый. Это потеря талантища, который показывал всему миру, что такое быть талантливым и оставаться нормальным, скромным человеком, который показывал пример, как надо творить и как надо относиться к людям. С огромной любовью и уважением относился ко всем, с кем соприкасался", - отметил председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец.

"На все его хватало. Если бы кто знал, как много он помогал людям. Это человек большого сердца. Его жена, дети говорят: "Самое главное, чтобы его песни звучали. Тогда он будет счастлив". Уверена, его песни будут звучать всегда, потому что это наше достояние, национальное сокровище", - добавила народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская.

Игорь Лученок скончался на 81-м году жизни. 2 ноября он был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с инсультом.

Родился Игорь Михайлович в Минске 6 августа 1938 года. Музыкальное образование получил в Белорусской государственной консерватории по классу композиции профессора А.В.Богатырева (1961). Его дипломной работой стали симфония (1961) и кантата "Курган" (1962) по одноименной поэме Янки Купалы, в дальнейшем переработана в рок-оперу "Гусляр" (1971) для ансамбля "Песняры". Талант композитора развивался в Ленинградской консерватории под руководством профессора В.Н.Салманава (1965) и в Московской государственной консерватории под руководством профессора Т.М.Хренникова (1970). В 1963 году молодой композитор вернулся в альма-матер - Белорусскую государственную консерваторию в качестве преподавателя, а со временем - и ректора (1982-1985).

В 1966 году Игорь Лученок впервые проявил себя как самобытный композитор-песенник. На Всесоюзном конкурсе советской песни его песня-баллада "Память сердца" (на слова поэта М.Ясеня) в исполнении Виктора Вуячича получила первую премию. Эта песня стала вехой и определила одну из важных тем его творчества в следующих песнях: "Хатынь", "Если бы камни могли говорить", "Письмо из сорок пятого", "Курган Славы", "Старое кино", "Майский вальс". Он автор множества знаменитых песенных хитов, его песни есть в репертуаре ансамблей "Песняры", "Сябры", "Верасы", звезд эстрады Льва Лещенко, Софии Ротару и многих других. Среди множества наград композитора - орден Франциска Скорины и орден Отечества.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
смерть известных людей
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.425 BYN 2.417 BYN 2.424 BYN
USD
2.1472 BYN 2.142 BYN 2.145 BYN
RUB
3.162 BYN 3.165 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лучших бойцов студотрядов Минска наградили во время церемонии закрытия трудового семестра
Все видео

Фотоновости

Румас встретился с первым вице-премьером России
Все фото

Инфографика

Как подготовить автомобиль к зиме Необходимо провести антикоррозийную обработку кузова, смазать замки и резиновые уплотнители, установить зимнюю резину, заменить масло и все фильтры, зарядить аккумулятор и очистить клеммы, залить незамерзающую жидкость в стеклоочиститель.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко видит хорошие перспективы для развития торговли с Турцией
Лукашенко направил приветствие участникам VI Форума Всероссийской программы "Святость материнства"
Президент об Игоре Лученке: из жизни ушел человек огромного таланта, чьим творчеством гордится страна
Политика
Мартиньш Вирсис, Гунтис Улманис и Олег Кравченко Беларусь и Латвия имеют хорошую основу для дальнейшего эффективного взаимодействия - Кравченко
Румас и Силуанов обсудили вопросы интеграции Беларуси и России и подготовку к заседанию союзного Совмина
Проект Военной доктрины и перспективы отмены роуминга будут обсуждаться на союзном Совмине в Бресте
Экономика
Игорь Петришенко Промкооперация и беспрепятственные поставки остаются для Беларуси ключевыми вопросами в отношениях с РФ - Петришенко
Договор о товарных знаках ЕАЭС примут до конца года
Беларусь и Пакистан готовятся к проведению заседания научно-технической комиссии
Происшествия
Фото УСК по Гомельской области Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петрикова за ДТП с пятью жертвами
В серьезной аварии в Германии, предположительно, погиб дальнобойщик из Беларуси
Жительница Ивья уехала лечиться в Минск и пропала
Общество
Щеткина: гендерное равенство - одна из целей и средств устойчивого развития в Беларуси
На информчасы в школы нужно приглашать известных людей - Минобразования
В ТРЦ Беларуси осмотрят все гипсокартонные конструкции большой площади - МЧС
Регионы
РЕПОРТАЖ: Как строится предприятие по выпуску белой жести в Миорах
Штаб студотрядов Минска на новый сезон рассматривает 4 зарубежных направления
В Минске с 15 ноября будут эвакуировать машины, мешающие уборке улиц
Спорт
Во время матча Хоккеисты минского "Динамо" с сухим счетом уступили магнитогорскому "Металлургу"
Футболисты белорусской "молодежки" нового созыва уступили хорватам в товарищеском матче
Минские "Цмокi" победили "Балкан" в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа
Технологии
Фото NDTV Индия запустила на орбиту новейший спутник связи
Белорусский медицинский IT-стартап стал лауреатом международной премии и получил 20 тыс. евро
В Twitter появится функция редактирования твитов
В мире
Дональд Трамп. Фото из архива Getty Images США заявили о готовности к холодной войне с Китаем
Умер актер Сергей Юртайкин
Объявлены финалисты премии лучших мест киносъемок в Европе
Калейдоскоп
Фото Getty Images Стэн Ли перед смертью придумал нового супергероя
Сокращение времени пользования соцсетями снижает чувство одиночества
Принцу Чарльзу 70 лет: Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото королевской семьи
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года
Газета 7 дней
Ньюборн. Про малышей и фотографов
Царская рыба
Аквакультура экономит валюту
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия