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Делегации и конкурсанты "Евровидения -2019" готовятся к церемонии Оранжевой ковровой дорожки

Культура 12.05.2019 | 16:39
Фото Eurovision.tv
Фото Eurovision.tv
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12 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Делегации и конкурсанты международного конкурса песни "Евровидение -2019" готовятся к церемонии Оранжевой ковровой дорожки, которая состоится в самом центре Тель-Авива - на площади Габима, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прямая трансляция с места событий начнется в 19.00. Следить за ней можно будет на официальном сайте песенного форума в Youtube. Церемония ковровой дорожки - возможность для конкурсантов поприветствовать журналистов, фанатов и жителей Тель-Авива, а также продемонстрировать свои наряды и пройтись под вспышками сотен фотокамер. В 2010 году ковровая дорожка была розовой, в 2018-м - синей, что соответствовало тематике конкурса. В нынешнем году ковровая дорожка будет оранжевого цвета, как дань уважения нынешнему партнеру конкурса MyHeritag.

Ожидается, что по завершении мероприятия гостей вечера поприветствуют мэр Тель-Авива Рон Хулдаи, исполнительный супервайзер "Евровидения" Йон Ола Санд и другие официальные лица.

Международный конкурс песни "Евровидение-2019" объединил представителей 41 страны. Белорусская участница - 16-летняя ZENA выступит в первом полуфинале 14 мая под номером 8. Вместе с белорусской конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино. В соответствии с правилами конкурса белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну. Второй полуфинал песенного форума состоится 16 мая, финал -18 мая, именно в этот день мы узнаем имя победителя "Евровидения -2019". Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). -0-

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Евровидение, Израиль, конкурс
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