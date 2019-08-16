Деловая программа форума "Музеи Беларуси" изменит формат

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспертами деловой программы IV Национального форума "Музеи Беларуси", который пройдет в Бресте 4-6 октября, станут известные профессионалы в сфере музеологии и музейной деятельности, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор фонда "Культурное наследие и современность", ответственная за данную программу Алла Сташкевич.

"Формат деловой программы в нынешнем году изменился. Если в прошлый раз это была конференция, которая длилась весь форум, то сейчас мы решили сократить ее до четырех часов (по два в каждый день), чтобы на ней смогли поприсутствовать все специалисты по музейному делу, - рассказала Алла Сташкевич. - Во время деловой программы выступят не более 8 экспертов из Беларуси и зарубежных стран со своими докладами о новых достижениях в области научных исследований музеев, после чего состоится их обсуждение. На сегодняшний день подтвердили свое участие Россия, Украина, Армения, ждем экспертов из Литвы и Польши".

Тема форума и деловой программы - "Музей: наука, инновация, коммуникация". Из Российского института культурологии приедет Ирина Чувилова, которая является главным хранителем Музея русского искусства в Армении, и расскажет о научных изысканиях, проводимых этим музеем. Представители Украины выступят с докладом о роли музеев в устойчивом развитии. "Западные эксперты еще определяются с темами. Председателем жюри будет экс-президент Международного совета музеев (ICOM) Ханс-Мартин Хинц - эксперт мирового уровня, чье мнение очень значимо для музейной общественности", - поделилась директор фонда.

Она отметила, что с 1 по 7 сентября в Киото пройдет Генеральная конференция Международного совета музеев, где ожидается участие более 2 тыс. делегатов со всего мира. "Они будут рассматривать важные вопросы для всего музейного сообщества, а также пересмотрят формулировку понятия "музей", по поводу которого дискуссии шли на протяжении всего года, - добавила Алла Сташкевич. - Это абсолютно новый подход к пониманию музея в обществе и музейной деятельности. Поэтому один из круглых столов мы посвятим этому вопросу. Кроме того, деловая программа - это дискуссионная платформа, на которой мы хотели бы определить рекомендации для развития музейного дела Беларуси на последующие два года, а, возможно, и более далекую перспективу".

Ожидается, что в деловой программе примут участие около 300 человек. "Интерес к деловой программе был всегда, потому что она выступает своеобразной диалоговой площадкой профессионалов. Музейщикам необходимы такие глобальные встречи и обсуждения. А форум как раз и предоставляет такую возможность, поэтому все с удовольствием участвуют в нем, расширяя свои профессиональные горизонты", - подчеркнула Алла Сташкевич.

Национальный форум "Музеи Беларуси" проводится с 2012 года в целях поддержки музейного дела, стимулирования творческих инициатив, поощрения музейных работников, которые внесли значительный вклад в изучение, сохранение и популяризацию культурных ценностей, привлечение внимания широких кругов общественности к многогранности музейной деятельности.-0-