День белорусского кино и 50-летие отечественной анимации отметили в Минске

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие, посвященное Дню белорусского кино и 50-летию отечественной анимации, прошло сегодня в Доме кино, передает корреспондент БЕЛТА.

"Культура - источник духовности нации, гарантия стабильности и процветания любого государства. Сегодня мы можем смело говорить о том, что в стране сложились четкие подходы по поддержке белорусского кинематографа, - сказал Валерий Громада. - Идет глобальная реконструкция "Беларусьфильма", выделяются денежные средства на создание кинопродукции. У нас есть настоящие мастера, талантливая молодежь. Хотелось бы пожелать им неиссякаемой творческой энергии, успехов, счастья, добра и здоровья".

Первый заместитель министра зачитал поздравления белорусским кинематографистам, работникам и ветеранам киностудии "Беларусьфильм" от председателя Совета Республики Натальи Кочановой и министра культуры Анатолия Маркевича.

"Кинематограф стал одним из востребованных видов искусства и прочно вошел в нашу жизнь. Он расширяет кругозор, помогает человеку всесторонне развиваться. Кино отражает картину сегодняшней жизни и прошлого, формирует культуру современности. В данной сфере работают творческие люди. Создавая кинофильмы, они выполняют высокую миссию по поддержке истинных нравственных ценностей", - говорится в поздравлении от Натальи Кочановой.

Валерий Громада вручил благодарности кинематографистам. В частности благодарность премьер-министра Романа Головченко получила актриса театра и кино заслуженная артистка Беларуси Валерия Арланова.

Директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский рассказал: современное поколение аниматоров сохранило традиции школы белорусской кинематографии. "Есть свой стиль, узнаваемость в работах. Вместе с тем отечественная анимация сохранила именно киноискусство. Снимаются мультфильмы не только развлекательного плана, но и образовательного, просветительского. Это широкая палитра кинолент, которые рассказывают о нашей истории: про Максима Богдановича, про Марка Шагала. Последний год можно назвать настоящим звездопадом, ведь те фильмы, которые были созданы за последнее время, отмечены высокими наградами за рубежом", - подчеркнул он.

Белорусские мультфильмы достойно конкурируют в программах престижных кинофестивалей в городах Франции, Португалии, Германии, Польши, России, Украины и других стран. К слову, работы режиссеров Игоря Волчека, Елены Петкевич, Александра Ленкина, Владимира Петкевича, Татьяны Жидковской, Ирины Кодюковой, Татьяны Кублицкой, Елены Туровой, Ирины Тарасовой, Юлии Титовой отмечены наградами, в числе которых "Золотой орел", "Золотой башмачок", "Золотой Витязь".

"Мы сейчас думаем о том, кто же придет на смену людям, которые создавали киноисторию. На следующий год запланирован проект короткометражных анимационных фильмов - новогодний альманах. Туда войдут те работы, которые будут создаваться молодыми режиссерами", - заключил Владимир Карачевский.

После торжественной части гости увидели на большом экране анимационные фильмы - призеры разных фестивалей: "Піліпка", "Дед", "Рондо-каприччиозо", "Лагодны воўк".

Организовали мероприятие Министерство культуры и киностудия "Беларусьфильм".-0-