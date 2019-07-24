День белорусской письменности должен стать для Слонима и района запоминающимся событием - Петришенко

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Национального оргкомитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности прошло сегодня в Слониме под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко. Участники обсудили программу мероприятий, эскизы оформления печатной продукции и сценических площадок, сценарный план открытия праздника, вопросы размещения гостей и другие, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Игорь Петришенко обратил внимание на необходимость тщательной подготовки города Слонима и агрогородка Жировичи к проведению праздника, "чтобы сделать этот праздник для жителей Слонима и Слонимского района, его гостей самым запоминающимся событием".

Центральными событиями праздника станут торжественные церемонии открытия и закрытия, а также награждения победителей Национальной литературной премии. Вся двухдневная культурная программа предоставит жителям и гостям большой простор для увлекательного времяпрепровождения. С 31 августа по 1 сентября пройдут фестиваль книги и прессы, итоговый этап республиканского конкурса юных чтецов “Живая классика”. Белорусские и зарубежные писатели обсудят актуальные вопросы современного книжного дела за круглым столом.

Готовность культурных и социальных объектов Слонима к принятию гостей члены оргкомитета также оценили сегодня во время посещения по программе заседания.-0-