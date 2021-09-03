3 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. День белорусской письменности отпразднуют в библиотеках Могилева. Тематические мероприятия будут проходить с 3 по 5 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени К.Маркса Елена Шепелева.

"Централизованная система государственных публичных библиотек Могилева подготовила для жителей и гостей города фолк-акцию "Знай наших", которая приурочена к Дню белорусской письменности. Мероприятия будут проходить как в самих библиотеках, так и на официальных страничках библиотек-филиалов в социальных сетях. Такой формат позволит каждому человеку стать участником праздника. В течение нескольких дней у нас будут работать тематические площадки, пройдут выставки, игры, конкурсы", - подчеркнула Елена Шепелева.

Библиотека-филиал №6 (пр.Шмидта, 28) ждет всех на открытой площадке "Мода на белорусское", а в детской библиотеке-филиале №2 (ул.Циолковского, 10) пройдет интеллектуальный бой "Истоки родного языка". В центральной городской библиотеке презентуют аудиобук "Виталий Вольский. Гроза". "Тем, кто присоединится к нам в виртуальном пространстве, будут доступны веб-игры по-белорусски, познавательные видеоуроки и инфогиды", - рассказала завотделом.

Каждый желающий сможет присоединиться к интернет-квесту "Грамацей" на сайте детской библиотеки-филиала №9 (db9.mogilev.by). Проверить свои знания белорусского языка можно будет с помощью онлайн-кросcворда в Instagram-аккаунте @mgbf2 библиотеки-филиала №2 им.И.Шамякина. Библиотека-филиал №9 им.Я.Купалы приглашает на онлайн-челлендж "Я читаю Купалу" (Instagram-аккаунт @9_izmerenie). Одним из ярких мероприятий станет презентация патриотического проекта "Библиотечный трибьют" в Instagram-аккаунте @public_libraries_mogilev.

Более подробная программа мероприятий опубликована на сайте Центральной городской библиотеки имени К.Маркса.-0-