День белорусской письменности позволит окунуться в книжный мир родной земли - Бузовский

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. День белорусской письменности в Белыничах позволит окунуться в книжный мир родной земли. Такое мнение высказал журналистам заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"День белорусской письменности в Белыничах позволит окунуться в творческую книжную атмосферу родной земли. Нам бы хотелось, чтобы это событие затронуло всех жителей и гостей страны. Праздник стоит посетить уже ради уникальной иконы Божией Матери Белыничской, которую почитают две конфессии. Кроме того, здесь откроется уникальный для Беларуси музей, в котором можно будет послушать органную музыку. Безусловно, событие посетят интересные люди, начиная от представителей научных, творческих кругов, будет организован концерт", - рассказал Игорь Бузовский.

Замминистра отметил, что эстафету проведения Дня белорусской письменности на празднике передадут Копылю Минской области. Кроме того, вечером 5 сентября пройдет крестный ход участников республиканской научно-просветительской экспедиции "Дарога да святыняў". "Это не просто проезд по точкам маршрута, это общение с людьми, разговор на духовные темы, которые являются неотъемлемой частью белорусской культуры", - подчеркнул он.

В преддверии праздника Игорь Бузовский акцентировал внимание на важности проведения Национальной литературной премии. "Нужно раскручивать современных писателей, чтобы о них знали и говорили. Авторам следует искать точки соприкосновения с читателями во время литературных встреч, презентаций и автограф-сессий", - отметил он.

Говоря об интересных событиях Дня белорусской письменности, замминистра упомянул об историческом квесте "Скарб князя Альшанскага". "За основу взято произведение Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский". Игра позволит детям и родителям увлекательно провести время и изучить всю территорию города", - пояснил он.-0-