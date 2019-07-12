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День молодежного бренда впервые пройдет на "Славянском базаре в Витебске"

Культура 12.07.2019 | 09:49
Славянский базар в Витебске-2019 Новости темы Славянский базар в Витебске-2019
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12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День молодежного бренда впервые пройдет сегодня на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", сообщила корреспонденту БЕЛТА исполнительный директор Ассоциации защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" Нина Калита.

"Впервые на "Славянском базаре в Витебске" мы подводим итоги республиканского социологического исследования "Молодежный бренд", которое вот уже четвертый год подряд проводится ассоциацией "БелБренд" и Молодежной лабораторией социологических исследований Белорусского республиканского союз молодежи. Его задача - рассказать об отношении молодежи к существующим национальным брендам и показать потенциал молодежных инициатив для создания новых брендов, с которыми уже в ближайшее время может ассоциироваться современная Беларусь", - рассказала Нина Калита.

Сегодня в Витебске пройдет церемония награждения предприятий-лидеров по итогам республиканского социологического исследования 2018 года. "Это сделано не случайно. Ведь для Беларуси "Славянский базар" - это своего рода бренд национального масштаба, поэтому и возникла такая идея - совместно с дирекцией фестиваля наградить лучшие бренды, популярные среди белорусской молодежи, именно здесь", - отметила исполнительный директор.

Кроме того, будет организована обширная культурная программа. В частности, пройдет шоу "Шлях да Беларусi", в котором принимает участие белорусский дизайнер Анастасия Фалькович. "Ее коллекцию представят модели Национальной школы красоты при участии группы Pawa и шоу-балета "Феерия". Запланировано выступление белорусской фентези-фолк-группы Nevrida. Также будет организована молодежная акция "Легальная торговля - безопасный мир" и танцевальный флешмоб", - добавила Нина Калита.-0-

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Теги
Витебск, молодежь, Славянский базар
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