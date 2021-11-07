День пианиста отпразднуют в гимназии-колледже при БГАМ 8 ноября

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концертом, презентациями и мастер-классом отметят День пианиста в Республиканской гимназии-колледже при БГАМ 8 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Александр Поляков.

Ежегодно 8 ноября отмечается День пианиста. Несмотря на то, что этот праздник был учрежден относительно недавно, его уже отмечают во многих странах мира - России, Украине, Израиле, Китае и Австрии. Директор гимназии-колледжа при БГАМ рассказал, что идея отпраздновать его в Беларуси появилась еще в 2014 году. "У истоков этой инициативы были два человека. Один из них - пианист Иван Манько. Он возглавлял движение "Свободное пианино", благодаря которому фортепьянная музыка звучала на разных площадках города: в парках, галереях, торговых центрах. И как-то в разговоре он предложил мне начать отмечать День пианиста в нашей стране. Все для того, чтобы подтягивать не только профессионалов, но и тех людей, которые любят музыку", - вспомнил Александр Поляков.

"Первый раз мы проводили этот праздник в одном из торговых центров: общались с публикой, которая проходила мимо, рассказывали об инструменте, композиторах, пианистах, да и о фортепьянном искусстве в целом. Позже вышли на профессиональную площадку Белорусской государственной филармонии. Бывало, что у нас даже выступал Президентский оркестр Беларуси", - рассказал директор.

По словам Александра Полякова, многие выпускники школы - это известные в профессиональных кругах музыканты: Игорь Оловников, Юрий Гильдюк, Виталий Стахиевич, Сергей Смирнов, Андрей Сикорский, Александр Музыкантов, Владислав Хандогий, Евгений Ивашко и другие.

"Мы хотим, чтобы люди полюбили фортепьянную музыку и приобщились к ней. В стране есть много талантливых пианистов, но о них просто никто не знает. А благодаря таким проектам люди узнают, что у нас есть замечательные композиторы, пианисты да и просто прекрасная музыка, которая посвящена этому инструменту. Есть чем гордиться", - подчеркнул он.

В этом году программа мероприятий пройдет в родных стенах гимназии-колледжа. В день празднования, 8 ноября, запланированы презентации, творческие встречи, а также мастер-класс заслуженного артиста Беларуси Юрия Гильдюка. Финальную точку в этот день поставит концерт лучших учащихся.

"Мы сейчас разрабатываем систему, благодаря которой концерт смогут увидеть все желающие. Так что онлайн-трансляцию ищите на нашем YouTube-канале "РМК Минск", - заключил директор.-0-