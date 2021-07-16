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16 июля 2021, 07:22

День Союзного государства собирает друзей на "Славянском базаре"

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16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет День Союзного государства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гала-концерт в Летнем амфитеатре соберет артистов из Беларуси и России. На главной сцене фестиваля выступят Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И. Цитовича, Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, мужской хор "Всехсвятский", хор Сретенского монастыря. Также публику порадуют Лариса Долина, Ирина Апексимова, Диана Гурцкая, Анастасия Гладилина, Ирина Ващенко, Александр Олешко и другие.

Также в День Союзного государства в Художественном музее откроются выставки "Золотая Хохлома - душа России" и "Торжокское золотое шитье". В концертном зале "Витебск" пройдет концерт Государственного академического ансамбля танца Кабардино-Балкарской республики "Кабардинка". Специальный гость - Черим Нахушев.

Фест уличного искусства "На семи ветрах" вновь подчинит себе исторический центр города и соберет на площадках творческих людей и коллективы из разных стран. Игровые программы, выступления кавер-бэндов, танцы, перформансы, авторские песни, световое и шоу бразильских барабанов ждут гостей.

На сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа состоится презентация проекта, посвященного 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Проект включает в себя выставку фото, архивных документов, а также сопровождается литературно-музыкальной композицией по мотивам творчества поэта. Экспозиция состоит из планшетов, на которых располагаются фотографии архивных документов отдела рукописей Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук - автографы поэта, его литературное окружение, переписка с родными и друзьями, редкие снимки, поэтические сборники прижизненных изданий. Многое будет представлено впервые.

В Коласовском театре заслуженный коллектив "Театр-студия киноактера УП "Национальная киностудия "Беларусьфильм" покажет спектакль "Фальшивая нота". Постановка представляет собой психологическую драму с элементами детектива, которая несет в себе неразрешимые вопросы морали, личного выбора и нравственной ответственности человека за свои поступки. Она заставит зрителей заглянуть в собственную душу, задуматься о соразмерности преступления и расплаты за него. "Кукольный квартал" продолжится выступлением Московского театра кукол, артисты покажут спектакль "Все мыши любят сыр" по мотивам сказки Дюлы Урбана.

Финал танцевального проекта Dream Dance Fest состоится в формате гала-концерта. Он соберет более 20 коллективов из Беларуси, России и Казахстана.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 15 по 18 июля, вчера форум был официально открыт. Закроют фестиваль гала-концертом с награждением победителей конкурсов 18 июля. Жюри взрослого конкурса возглавит народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия). В фестивале принимают участие представители 33 стран.-0-

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Витебск Союзное государство фестиваль
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