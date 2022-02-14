В День влюбленных большой зал БАТД превратится в литературно-музыкальную гостиную

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Симфонический оркестр Брестского академического театра драмы специально в День влюбленных презентует любителям классической музыки концерт "Грезы любви", сообщил корреспонденту БЕЛТА дирижер Александр Сосновский.

Обычно, "оркестровый" день в БАТД - вторник. В этот раз музыканты решили сделать исключение и сыграть концерт в День влюбленных, 14 февраля. Название для необычного вечера позаимствовали у ноктюрна Ференца Листа "Грезы любви".

"Это будет не просто концерт, а музыкально-литературная композиция - с диалогами ведущих, которые будут читать стихи и отрывки прозы. Программа будет идти нон-стоп, без объявления номеров. У оркестра на пультах будут лампочки - сделана еще и световая партитура. То есть это будет красивый моноспектакль. Введем всех в атмосферу любви и нежности", - пообещал Александр Сосновский.

Вечер из одного большого отделения состоит из шедевров классической музыки. Публика услышит па-де-де из балета "Щелкунчик" и элегию памяти И.В. Самарина Петра Чайковского, вальс Нины Анатолия Богатырева из музыки к драме М.Лермонтова "Маскарад" и вальс из оперы "Медведь" Сергея Кортеса. В программе также - ноктюрн Габриэля Форе "Сицилиана" из сюиты к драме Метерлинка "Пеллеас и Мелизанда", "Грустный вальс" Яна Сибелиуса, танго "Обливион" Астора Пьяццоллы и другие произведения.

"В конце вечера зрителей ждет сюрприз: молодой артист театра, ведущий концерта Иван Король исполнит знаменитую "Вечную любовь" из кинофильма "Тегеран-43". Думаю, этот шлягер на все времена и этот номер никого не оставит равнодушным", - проанонсировал Александр Сосновский.

Следующая встреча с симфоническим оркестром Брестского академического театра драмы запланирована на первый день весны, 1 марта. Слушателей ждет программа "Весна в Jazz-овых тонах" с участием популярнейшего в Беларуси джазового музыканта Виталия Ямутеева.-0-