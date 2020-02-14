День влюбленных в Витебске: поздравления молодоженов и вечер в кукольном театре

14 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Поздравления молодоженов и романтический вечер в Белорусском театре "Лялька" - о том, как пройдет День влюбленных в Витебске, расскажет корреспондент БЕЛТА.

Поздравления для молодоженов города подготовили активисты городской организации БРСМ. В 12.00 во всех четырех загсах, где сегодня запланирована регистрация 18 семейных союзов, ребята проведут акцию "За любимую Беларусь". В этот памятный день они вручат новым семьям символические сердца с логотипом акции, фамилией созданной семьи и датой бракосочетания, а также в специально оформленных тематических фотозонах сделают памятные фотографии, которые потом вручат новобрачным.

Тем, кто предпочитает провести вечер в камерной и романтичной обстановке, предлагаем отправиться в Белорусский театр "Лялька" на вечер "Каханне+Мастацтва". В программе - спектакль Виктора Климчука "Мастак. Вяртанне ў Віцебск", посвященный жизни и творчеству Марка Шагала, открытие выставки "Мастакі - закаханым", живые картины и памятники в исполнении студентов колледжа культуры и искусств. Романтическое послание поможет передать почта влюбленных, а различные конкурсы добавят мероприятию очарования.

Уникальное арт-событие #SUPREMШТОРМ_ночь, прошедшее в Витебске накануне вечером, стало частью проекта #UNOVIS100. К мероприятию присоединились художники, дизайнеры, перформеры, музыканты, диджеи, кинорежиссеры.-0-

100-летие творческого объединения Малевича УНОВИС отмечают в Витебске Накануне 13 февраля в концертном зале "Витебск", в рамках празднования 100-летнего юбилея прошел пятичасовой перформанс #SUPREMШТОРМ_ночь,который объединил художников, дизайнеров, перформеров, музыкантов и многих других.