Денис Мацуев сыграет единственный концерт в Большом театре Беларуси

Культура - это результат эволюции и высочайшая ступень развития и достижения человечества. Источником ее происхождения является человеческая деятельность, познание и творчество. Однако культура стала не только самовыражением и самопознанием для людей, но и источником силы и жизни.

Какие бы испытания ни выпадали на долю человечества, культура продолжала свое развитие и реагировала на все знаковые события. И в самые трудные моменты именно она была поддержкой и вдохновением для людей, проживающих непростые времена. Так, театры работали даже в военное и блокадное время, объединяя людей и вселяя в них надежду. Писатели создавали свои лучшие произведения под впечатлением от происходящего. Композиторы продолжали писать прекрасную музыку. Музеи работали в штатном режиме или делали все, чтобы произведения искусства не пострадали в результате военных действий.

И сегодня, стоя перед лицом новых испытаний для человечества, которые заставили замереть культурную жизнь всей планеты, мы остро осознаем, какой пресной и безрадостной становится наше существование без привычного разнообразия концертов и культурных мероприятий. И особенно сильно сказывается отсутствие классического искусства - мощного источника интеллектуального вдохновения. Поэтому после вынужденного отказа от насыщенной культурной жизни душа с неистовой силой тянется к прекрасному. А что может быть прекраснее концерта знаменитого пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, чье имя знакомо даже далеким от искусства людям!

Денис Мацуев - признанный во всем мире гениальный пианист - выступит с сольным концертом в Большом театре Беларуси. На концерте он представит публике новую программу, в которую вошли такие произведения Петра Чайковского, как большая соната Соль мажор, "Времена года", "Размышление", "Думка" и другие.

Денис Мацуев является желанным гостем главных концертных залов мира и непременным участником крупнейших музыкальных фестивалей, постоянным партнером ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии.

Культурный вклад пионист сложно переоценить. Он не только выдающийся музыкант нашего времени, но и организатор фестиваля "Звезды на Байкале" в родном Иркутске, художественный руководитель фестиваля Crescendo, художественный руководитель международных конкурсов-фестивалей молодых пианистов Astana Piano Passion в Астане и Grand Piano Competition в Москве, арт-директор Фонда имени С.В. Рахманинова и президент фонда "Новые имена".

Концерты Народного артиста России Дениса Мацуева отличаются неизменным качеством, новаторством творческих концепций и глубиной художественных интерпретаций. Каждая его концертная программа - это откровение для любого музыкального эстета. Приглашаем вас услышать великие музыкальные произведения в исполнении известнейшего пианиста-виртуоза современности. Генеральный партнер концерта Дениса Мацуева ОАО "БПС-Сбербанк".

Концерт Дениса Мацуева состоится 13 апреля в Большом театре Беларуси. Начало в 19:00.

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