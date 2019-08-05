Деревянные скульптуры по произведениям Якуба Коласа и Ивана Мележа создадут на пленэре в Лясковичах

5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс деревянной скульптуры "Ожившая старина" пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района с 5 по 14 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном центре народного творчества.

На пленэре соберутся 11 мастеров из разных уголков региона. Самый младший из них 1988 года рождения, наиболее опытному участнику 65 лет. В течение 10 дней они будут создавать по собственным эскизам по две скульптуры. Одна из них должна быть высотой до 1,5 м, вторая - до 1 м. Тематика нынешнего пленэра посвящена мотивам повести "Дрыгва" и драмы "У пушчах Палесся" Якуба Коласа, рассказывающих о партизанской судьбе Деда Талаша, а также трилогии Ивана Мележа "Палеская хроніка".

Экспертная комиссия при оценке работ будет учитывать художественный уровень скульптур, качество технологических приемов резьбы, оригинальность образов. Лучших назовут в номинациях "За высокое мастерство и художественный вкус", "За лучший художественный образ", "За лаконизм и выразительность произведения", "За сохранение и творческое развитие традиций резьбы по дереву", а также в персональных номинациях, учрежденных оргкомитетом.

Нынешний конкурс, который проводится раз в два года, станет уже шестым по счету. Организуют его главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, областной центр народного творчества, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Петриковского райисполкома.-0-