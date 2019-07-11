Детский конкурс "Славянского базара" запомнился роскошной драматургией - Лина Арифулина

11 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Члены международного жюри детского музыкального конкурса "Витебск-2019" на "Славянском базаре" отметили его высокий качественный уровень и исполнение. Своим мнением с журналистами они поделились сегодня во время "Звездного часа" в международном пресс-центре форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Телевизионный продюсер, музыкант, директор проектов "Фабрика звезд" и "Во весь голос", обладатель премий "ТЭФИ" и "Овация" Лина Арифулина особо отметила постановку конкурса, на которую, являясь режиссером-постановщиком, всегда обращает особое внимание. "Старик Хоттабыч был великолепен! Тонкими и прекрасными моментами он очень органично проходил через все шоу. Все было очень современно, динамично. Два дня конкурса запомнились роскошной драматургией и роскошным шоу", - подчеркнула Лина Арифулина.

Говоря о своих впечатлениях от "Славянского базара", продюсер отметила, что это легендарный форум. Для детей участие в его конкурсе является замечательной школой в профессиональном плане. Атмосфера фестиваля способствует колоссальной творческой подпитке и росту маленького артиста в большую легенду.

По ее словам, оба конкурсных дня были совершенно разными. Кто-то выступил лучше в первый день, кто-то проявил себя во второй, кто-то удивил стабильностью. "Последнее особенно важно, так как конкурс - это прежде всего стабильность. У меня не было фаворитов в этом конкурсе, так как все ребята собрались очень хорошие", - добавила Лина Арифулина.

Имена победителей конкурса объявят сегодня на гала-концерте. За победу в нем в этом году состязаются представители 21 страны, в том числе впервые из Индии и Ирландии. Выступления участников проходят в концертном зале "Витебск". В составе жюри - именитые музыканты, продюсеры и популярные исполнители из разных стран. Традиционно оценки жюри не озвучиваются.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-