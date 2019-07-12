Детский конкурс "Славянского базара" заслуживает главной сценической площадки фестиваля - Стаценко

12 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный детский музыкальный конкурс "Славянского базара" - рейтинговое мероприятие, заслуживающее главной сценической площадки форума. Такое мнение высказала сегодня на круглом столе в Витебске художественный руководитель Национального центра музыкального искусства им. В.Мулявина, член комиссии Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи Светлана Стаценко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Детский конкурс уже давно стал рейтинговым культурным событием фестиваля, привлекающим широкую аудиторию. Он заслуживает, чтобы хотя бы один конкурсный день проводился на главной сценической площадке форума - в Летнем амфитеатре и в сопровождении оркестра. Это поднимет его на качественно новый уровень, а также будет способствовать повышению профессионализма юных исполнителей", - подчеркнула Светлана Стаценко.

Она акцентировала внимание на знаке качества, который фактически получает ребенок как артист, завоевав возможность даже просто состязаться в этом конкурсе. "Эти ребята уже герои. Они уже совершили подвиг, пройдя сложнейшие отборы, чтобы представлять свою страну на "Славянском базаре". А звание лауреата конкурса, не говоря о Гран-при, говорит о высоком мастерстве ребенка и само по себе ценится в среде профессионалов", - отметила Светлана Стаценко.

Участие в работе круглого стола также приняли руководители и представители различных средств массовой информации, Белорусского союза художников, Союза писателей Беларуси, Национального музея Султаната Оман, известные деятели культуры Беларуси.-0-