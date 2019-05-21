Детский праздник искусств в Верхнедвинске соберет участников из Беларуси, России и Латвии

21 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Региональный детский праздник искусств "Двина-Дзвіна-Daugava" в Верхнедвинске 26 мая соберет около 300 участников из Беларуси, России и Латвии, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполком Надежда Москвичева.
На праздник приедут коллективы из латвийской Краславы и Дагды, российского Волоколамска, Себежа и Кингисеппа, а также Полоцка, Витебска, Городка, Россон и др. Всего около 300 человек.
Утром участники пройдут шествием в сопровождении девушек-барабанщиц от площади Юбилейной к городскому парку. Там состоятся торжественное открытие праздника и гала-концерт творческих коллективов "Мой край родной, тебе поклон земной". Молодые артисты выступят в самых разных жанрах.
Весь день на территории парка будут работать выездная торговля, детские аттракционы и игровые площадки с конкурсами, викторинами и этно-дискотекой. Акции безопасности проведет Верхнедвинский РОЧС. Поделки и сувениры представят на выставке-ярмарке народные мастера, работники и посетители отделений территориального центра соцобслуживания населения и учащиеся района. Будет организован поэтический дворик и фотовыставки.
Закрытие праздника состоится в 16.30. Вечером начнется танцевальная программа для детей, которую сменит дискотека для молодежи.-0-
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