Детское "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси на самом высоком уровне - Йон Ола Санд

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы уверены, что международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси на самом высоком уровне. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд перед торжественной церемонией открытия детского конкурса песни.

"Это очень волнительно и приятно быть в Минске во второй раз на детском "Евровидении", и из того, что я уже успел увидеть, могу сказать - здесь готово все великолепно. Минск более чем готов принять "Евровидение-2018". Не только организаторы, но здесь все живут этим конкурсом. Уверен, что все пройдет на самом высоком уровне", - сказал Йон Ола Санд.

Он напомнил, что "Евровидение-2018" собрало рекордное количество участников. "Во-первых, над этим работали и мы в Европейском вещательном союзе, и белорусская сторона, поэтому такой результат. Мы всегда хотим привлечь большее число участников. Тем более все помнят, как Беларусь принимала конкурс 8 лет назад. Всем запомнилось гостеприимство белорусов, и они с удовольствием приняли решение приехать сюда вновь", - отметил исполнительный директор конкурса.

Йон Ола Санд добавил, что в успешном выступлении каждого участника много составляющих. "Во-первых, они должны иметь очень внушительную группу поддержки, которая поможет им освоиться здесь, подготовиться к выступлению, справиться с волнением, большим количеством камер. И, конечно же, в этом большая роль организаторов. Они должны сделать пребывание участников здесь максимально комфортным, интересным и чтобы они могли сосредоточиться только на выступлении", - резюмировал он.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза. Страну на конкурсе в этом году представляет Даниэль Ястремский. Он исполнит композицию "Time".-0