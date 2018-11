Детское "Евровидение-2018" впервые сравнялось по медиапоказателям со взрослым форумом

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время трансляции 25 ноября главного шоу детского конкурса песни "Евровидение-2018" телеканал "Беларусь 1" занял одну из ведущих позиций в белорусском эфире, а детский музыкальный форум в Минске впервые сравнялся по медиапоказателям со взрослым "Евровидением". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Доля телесмотрения конкурса на "Беларусь 1" составила 15,2%. Всего же главное шоу посмотрели 1 млн 385 тыс. человек. Исследование проводилось среди городских жителей 4 лет и старше", - рассказали в пресс-службе.

Прямые трансляции конкурса велись на сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by, в сообществах "Евровидение Беларусь" "ВКонтакте" и "Беларусь 1" в социальной сети "Одноклассники". С начала Евронедели в Инстаграм-аккаунте "Евровидение Беларусь" ежедневно осуществлялись видеотрансляции и прямые включения, которые собрали 65 тыс. лайков и комментариев.

Всего же о международном форуме в Минске только в социальных сетях появилось более 1 млн публикаций. Белорусские поклонники конкурса активно поддерживали нашего представителя Даниэля Ястремского. Высокий интерес у интернет-пользователей также вызывала информация о ведущих - Евгении Перлине, Зене и Хелене Мерааи.

К слову, поисковый запрос детское "Евровидение-2018" среди трендов Google вышел на второе место в русскоязычном интернете.

Организатором всех мероприятий детского конкурса песни "Евровидение-2018" выступала Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза. Финал конкурса прошел 25 ноября в "Минск-Арене". Победительницей стала представительница Польши Роксана Венгель с песней "Anyone I Want to Be".-0-