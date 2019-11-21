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21 ноября 2019, 15:46

Детское "Евровидение-2019" освещают около 200 журналистов из 19 стран

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21 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Детский конкурс песни "Евровидение-2019" освещают около 200 журналистов из 19 стран. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА озвучили в пресс-центре песенного форума.

Пресс-центр начал работу сегодня. Он разместился на базе Arena Gliwice. Организаторы обещают, что у журналистов будет возможность пообщаться со многими юными исполнителями, в том числе индивидуально. К слову, пресс-конференция для официальных представителей всех стран - участниц песенного форума и генеральный прогон гала-концерта пройдут 23 ноября. Сегодня на главной сцене детского "Евровидения" проходят вторые индивидуальные репетиции для первой десятки участников (в алфавитном порядке стран). В том числе состоялась вторая репетиция белорусской исполнительницы Елизаветы Мисниковой.

Елизавета Мисникова
Елизавета Мисникова

Мисникова: наш номер должен раскачать зал и понравиться зрителям детского "Евровидения"Мисникова: наш номер должен раскачать зал и понравиться зрителям детского "Евровидения"
Завтра на главной сцене детского "Евровидения-2019" состоится вторая репетиция оставшихся девяти участников финального шоу.

Финальное шоу состоится 24 ноября. На сцену Arena Gliwice выйдут юные дарования из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши.

Прямую трансляцию грандиозного песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Комментировать шоу будет журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин. Откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит - участник из Сербии, а белорусская исполнительница выйдет на сцену седьмой. Она исполнит композицию "Пепельный".

Как сообщалось ранее, с 22 ноября, в соответствии с правилами международного конкурса, белорусы смогут поддержать Елизавету Мисникову, проголосовав за композицию "Пепельный" на сайте песенного форума www.junioreurovision.tv. Начиная с этого дня можно будет просмотреть видеоролики с выступлениями конкурсантов и выбрать от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе участника от своей страны. Окно для голосования закроется непосредственно перед концертом в воскресенье, 24 ноября, и вновь откроется, когда все песни будут исполнены, но только на 15 минут.

Организацию и подготовку белорусского участника к международному детскому конкурсу песни "Евровидение-2019", а также трансляцию песенного форума осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".-0-

Фото Оксаны Манчук

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